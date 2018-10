PSOE "suplica" a la Junta que ponga en marcha la tarjeta sanitaria para menores con discapacidad

Publicado 09/10/2018 14:38:50 CET

La Asociación de Ayuda la Dependencia reclama además la cotización de cuidadores en entorno familiar y mejoras en las escuelas de inclusión

VALLADOLID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha "suplicado" a la Junta de Castilla y León la puesta en marcha inmediata de la tarjeta sanitaria para menores con discapacidad o el establecimiento de alguna medida para paliar los gastos que tiene este colectivo y cumpla la medida, aprobada hace año y medio en las Cortes.

Tudanca se ha expresado así tras reunirse con la Asociación de Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras, que ha trasladado al Grupo Socialista sus reivindicaciones, entre las que se encuentra esta tarjeta o medida que pueda cubrir medicamentos de estos menores, que pueden suponer 400 o 500 euros al mes, algo que ya se ha hecho en Extremadura y Valencia.

A este respecto, Tudanca ha afirmado que comparten la "frustración" de la Asociación porque "no puede ser" que haga un año y medio (desde marzo de 2017) que una propuesta socialista se aprobara por unanimidad en las Cortes gracias al trabajo de la Asociación y no se haya dado "ni un solo paso" y "no se puede esperar más".