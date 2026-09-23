PSOE tacha de "panfleto electoralista" la PNL del PP contra la propuesta de reforma del modelo de financiación

VALLADOLID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla y León han dado el visto bueno este miércoles con los votos a favor de PP, Vox y Grupo Mixto y el rechazo del Grupo Socialista a una PNL del Grupo Popular para pedir al Gobierno que renuncie a avanzar en la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica "injusto, insolidario y especialmente perjudicial para España y para Castilla y León".

"¿Cómo será de calamitosa esta propuesta que hasta el Partido Socialista de Castilla y León ha dicho que es insuficiente?", ha preguntado la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, que ha insistido en que la propuesta "es tan mala" y "tan nefasta" para los intereses de la Comunidad que hace necesario partir de cero.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, ha tachado la PNL de "panfleto electoralista" del Partido Popular al que ha vuelto a reprochar que no acepte la mano tendida del PSOE para consensuar una propuesta en la que conceptos como el Fondo de Cohesión Territorial y Transformación sean una variable o para que se reconozca la realidad asimétrica de unas comunidades con respecto a otras por su población, o su dispersión poblacional, su dimensión o su masa forestal.

"Ustedes no han sido capaces de dar la mano al Partido Socialista para traer una propuesta consensuada y pretenden aquí, en esta estrategia electoralista que nosotros nos sumemos, con ustedes, con esa falta de rigor, esta falta de seriedad", ha reprochado.

Carlos Martínez ha ironizado sobre las seis líneas de la propuesta que llevó el PP al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a lo que la portavoz del Grupo Popular ha respondido que tanto la Junta como el resto de las comunidades autónomas llevaron planteamientos que no fueron atendidos.

"Dejen de mentir porque el Partido Popular tiene una propuesta y ustedes tienen un 'powerpoint' inservible y la cabeza bien genuflexa a Pedro Sánchez", ha zanjado Leticia García que ha pedido a Martínez que de instrucciones a los diputados del Partido Socialista por Castilla y León para que voten en contra del "nefasto modelo Junqueras".

Por último, Leticia García ha lamentado que el PSOE se haya quedado solo este miércoles en su rechazo a la PNL del PP que no ha aceptado ninguna de las enmiendas planteadas por Vox para "ir más allá" y "recuperar una perspectiva nacional de los servicios públicos y de los impuestos".

García ha aclarado que su iniciativa no es ideológica y ha insistido en que el acuerdo alcanzado el pasado 4 de septiembre entre el Ministerio de Hacienda, Cataluña y Canarias restringe el principio de solidaridad territorial y dota de mayor financiación a los territorios con mayor capacidad tributaria y mayor dinamismo económica mientras penaliza a otros territorios con desafíos demográficos.

A modo de ejemplo, ha advertido de que pierde peso el envejecimiento en la población mayor de 65 años, la superficie o la dispersión y ha criticado que se cree un fondo exclusivo para las comunidades autónomas de menos de dos millones de habitantes en el que Castilla y León queda fuera "a pesar de cumplir objetivos".

"A Pedro Sánchez solo le importa a Pedro Sánchez y pactar con quien sea a costa de lo que sea para seguir un rato más en La Moncloa", ha zanjado la portavoz del PP que ha vuelto a reclamar el inicio de "una verdadera negociación transparente" basada en la financiación del coste real de la prestación de los servicios "para garantizar la igualdad entre todos los españoles".

En el mismo sentido se ha pronunciado el procurador de Vox José Antonio Palomo que ve en juego la igualdad entre los españoles por una propuesta "totalmente inaceptable" y por un modelo de "democracia bolivariana". "El dinero de todos los españoles no puede utilizarse para comprar los votos que mantienen al traidor de su jefe en el poder", ha zanjado.

En el caso del Grupo Mixto, que ha respaldado la iniciativa del PP, el leonesista Luis Mariano Santos ha ironizado sobre el nuevo debate sobre el modelo de financiación autonómica, ha compartido que la propuesta de reforma es "injusta" y ha reprochado al Partido Popular que no presente un sistema alternativo para poder debatirlo. También ha afeado a la Junta que no hiciese nada para cambiar el modelo cuando hubo gobierno del PP en España.

Por último, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha compartido que España necesita una reforma "que, lejos de elaborarse en base a acuerdos entre unos pocos, sea una reforma negociada entre todos y aprobada de forma multilateral en el CPFF", mientras que el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha aconsejado a la Junta de Castilla y León que aplique en la Comunidad Autónoma lo que "predica" a nivel nacional.