PSOE y UP se abstienen en la PNL del PP para que se de participación a CyL en el Plan del Corredor Atlántico

VALLADOLID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los procuradores del Grupo Parlamentario Socialista y el de Unidas-Podemos, los dos partidos que sustentan al Gobierno de la nación, se han abstenido este miércoles en la votación de una PNL del Grupo Parlamentario Popular, que ha salido adelante con el voto afirmativo del resto de los partidos, para exigir al Gobierno a que dé participación a la Comunidad, canalizada a través de la Junta, en la elaboración del Plan Director del Corredor Atlántico.

Las Cortes de Castilla y León también han dado el visto bueno a la petición del PP para que el plan director contemplen de forma detallada "todas y cada una de las inversiones e infraestructuras a realizar" para asegurar "un desarrollo equilibrado de la Comunidad que garantice la cohesión social, económica y territorial de las nueve provincias de Castilla y León" a través de "una rigurosa planificación temporal de las correspondientes actuaciones".

Y han respaldado también exigir al Gobierno que el plan director contenga una memoria económica detallada y anualizada "de todas y cada una de las actuaciones e infraestructuras a realizar" y que aproveche la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea para que presione a Francia a cumplir los plazos establecidos por la propia UE para la ejecución y desarrollo del Corredor Atlántico en toda su extensión, "sin taponar la conexión de la península ibérica con la red".

"Los seis meses de Presidencia española en el Consejo de la Unión Europea aún no han empezado y al Partido Popular de Castilla y León ya se le están haciendo largos", ha ironizado la procuradora socialista Laura Pelegrina que ha explicado al PP que no puede pedir "lo que el Gobierno de España ya ha hecho", en referencia a que España y Portugal ya han comunicado a Bruselas que Francia no puede incumplir el Reglamento de participación europeo de orientaciones para el desarrollo de la red transeuropea de transporte con horizonte en 2030.

Pelegrina ha considerado "falsas" las afirmaciones del procurador del PP Ricardo Gavilanes de que no se vaya a dar participación a la Junta en este proyecto y ha garantizado la interlocución a través del Comisionado del Corredor Atlántico que, para el PP, ha sido nombrado "tras un retraso intolerable" y "tarde, mal y nunca" porque "no ha hecho absolutamente nada", sólo "datos propagandísticos pero sin concretar ningún plazo, ningún presupuesto, ni fechas concretas".

"La Junta de Castilla y León no ha tenido protagonismo en este Corredor Atlántico precisamente porque el Gobierno de España no ha contado con nosotros para nada, con un ninguneo absoluto hacia los castellanos y leoneses", ha zanjado Gavilanes en su segundo turno de palabra en el que ha tachado de "insuficientes" las inversiones efectuadas para recordar que "sólo el ramal del noroeste son de 8.000 millones de euros".

Y ha acusado al Gobierno de la nación de desmantelar las vías y de levantar las traviesas y los carriles la Ruta de la Plata, incluida por la UE hace tres meses, "para convertirlos en teóricos caminos o vías verdes", una "maniobra política" que, según ha advertido el 'popular', "daña gravemente la recuperación del ferrocarril como elemento de desarrollo económico, social y poblacional que León, Zamora y Salamanca necesitan", a lo que ha añadido que el Ejecutivo central ha comenzado

a boicotear el trazado por Salamanca.

"Si todas las intenciones y promesas del Gobierno socialista con el Corredor Atlántico tienen el mismo resultado que el de la Ruta de la Plata, desmantelamiento y achataramiento de las vías, estaremos ante uno de los mayores engaños y fiascos que van a sufrir los castellanos y leoneses", ha sentenciado el del PP que acusa al Gobierno de priorizar las obras en el Corredor Mediterráneo en detrimento del Atlántico.

Por parte de Vox, el procurador Ignacio Sicilia, ha defendido que proyecto como este tiene que estar económicamente dotado, con plazos marcados y con voluntad de ejecución para advertir de que, de lo contrario, "nada de nada", y ha llamado a la planificación consensuada, con sensatez, con determinación y con generosidad.

"Hay un desastre que es gobernar de espaldas a la sociedad", ha advertido también para afear que no se haya contado "ni con la Junta, ni con los operadores ferroviarios, ni con las empresas, ni con los polígonos, ni con las ciudades".

En el caso del Grupo UPL-Soria ¡Ya!, el leonesista Luis Mariano Santos ha ironizado sobre el "escaso poder de convicción" que tiene la Junta y sobre "el escaso interés que tienen otras comunidades autónomas y grupos de presión en estar cerca de ustedes" y ha llamado a ser "más reivindicativos" y a expresar "más voluntad política" en un "momento clave" para el Corredor Atlántico por la existencia de fondos europeos, máxime cuando "se apuesta de forma desmesurada" por el Corredor Mediterráneo mientras "Torneros sigue sin avanzar".

"Yo espero algo más del Gobierno de una Comunidad Autónoma que, aunque ya sabe usted lo que pienso de ella, en estos momentos estoy dentro y necesito que me defienda. Yo espero algo más que cartas, misivas, lloros y cosas de estas", ha pedido que ha ironizado sobre las críticas del PP al victimismo de los partidos provinciales para sentenciar en el asunto del Corredor Mediterráneo "el único victimista es el Partido Popular y el Grupo Parlamentario Vox que lloran por las esquinas porque el señor Sánchez no nos escucha".

Desde el Grupo Mixto, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, ha recordado que se trata de "un proyecto muy importante" para vertebrar la Comunidad Autónoma y se ha mostrado convencido de que será "un revulsivo muy importante para las provincias por las que discurra su trazado" por lo que ha hecho un llamamiento a ir todos a una.

Dicho esto, ha lamentado que Ávila tenga, "de momento", un "papel casi insignificante" en este proyecto ya que sólo se ha planteado que sea un corredor de mercancías, lo que "deja de lado" a las personas, a los viajeros.

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, también ha compartido que se trata de "una infraestructura imprescindible" para la Comunidad y "un ejemplo más de las bondades de pertenecer a un proyecto común como la Unión Europea", si bien ha reprochado que sea también una muestra de cómo se utilizan las infraestructuras en tiempos electorales.