PSOE Valadolid señala "pruebas" de "dejadez" del equipo de Gobierno en lugares como calle Santiago o Isabel la Católica

Uno de los módulos vegetales en la calle Santiago de Valladolid. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID

VALLADOLID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha señalado "pruebas" de la "dejadez del equipo de Gobierno" que dirige el alcalde 'popular', Jesús Julio Carnero, en sitios "emblemáticos" como la Cúpula del Milenio, el paseo de Isabel la Católica y la calle Santiago.

En un comunicado recogido por Europa Press, el portavoz del Grupo, Pedro Herrero, repasa alguno de estos ejemplos que vincula a la "dejadez" y acompaña con un vídeo y varias imágenes.

"No podemos acostumbrarnos a ver la ciudad así; no podemos resignarnos a tantas pruebas del abandono y desidia del equipo de gobierno PP-Vox, que ni siquiera es capaz de mantener adecuadamente los lugares emblemáticos, como la Plaza del Milenio o la propia calle Santiago", ha aseverado Herrero.

Estos lugares se encuentran en el centro de la ciudad, pero ha recalcado que la situación en los barrios es "aún peor".

Herrero reprocha a Carnero la "mala gestión" mientras interpreta que actualmente "intensifica la propaganda a falta de diez meses para las Elecciones Municipales, que serán el 23 de mayo de 2027".

Entre esas "pruebas" de "dejadez", el PSOE señala los jardines verticales y estructuras vegetales, especialmente, de la Cúpula del Milenio y la calle Santiago, donde "el color verde se ha desvanecido en favor de los tonos marrones y amarillentos propios de las plantas secas".

Consideran que "no es algo derivado del calor los últimos días, sino la consecuencia de la falta de mantenimiento durante semanas y meses".

En el paseo de Isabel la Católica, más concretamente junto al carril bici que discurre por el lateral del parque, "continúa la huella" de la caída de árboles por la "tormenta" de hace dos semanas. "Los troncos no se han retirado y la valla protectora sigue sin reparar, con riesgo para los viandantes, cuya seguridad no está garantizada cuando transitan por esa zona", ha señalado Pedro Herrero.

Además, el portavoz ha añadido que los carriles bici de la ciudad "sufren un deterioro progresivo por falta de conservación y mantenimiento", con tramos con pavimento en mal estado y "existencia de vegetación invasiva" como en el carril que discurre desde el Paseo del Renacimiento por Tirso de Molina hacia la Rondilla, "muestra del descuido de este tipo de infraestructuras ciclistas".