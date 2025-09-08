El PSOE de Valladolid se congratula por la implantación de Innobat y afea la pasividad de Junta y Ayuntamiento para ello

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero. - PSOE VALLLADOLID - Archivo

VALLADOLID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Valladolid, Pedro Herrero, considera una "magnífica noticia" la próxima instalación de Inobat en la ciudad pero ha criticado la pasividad de la Junta y del actual equipo de Gobierno para que finalmente se ubique en la capital.

Herrero se ha referido así al anuncio que ha realizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha adelantado la aprobación de 54 millones de euros para el desarrollo de la nueva gigafactoría de baterías en Valladolid construida por Inobat Iberia que va a crear 260 empleos directos y 500 indirectos, y que cuenta con una inversión total de 700 millones de euros.

"No hay mejor forma de celebrar la festividad de la patrona", ha asegurado Pedro Herrero, quien ha contrapuesto el trabajo del actual ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando estaba en la Alcaldía de Valladolid con la "pasividad" tanto del gobierno municipal, con Jesús Julio Carnero al frente, como del Gobierno autonómico, presidido por Alfonso Fernández Mañueco.

El concejal socialista ha aseverado que "ni la Junta de Castilla y León ni el equipo de gobierno del Ayuntamiento han movido un dedo para que la fábrica si ubique finalmente en Valladolid".