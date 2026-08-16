Zarandona dice que viviendas de VIVA se adjudican en función de "necesidades" de demandantes, a los que se enseñan fotos

VALLADOLID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, ha respondido al Grupo Municipal Socialista que las viviendas de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) se adjudican en "función de las características y necesidades de los demandantes", a los que se enseña "fotografías detalladas y actualizadas".

Después de que el PSOE haya criticado que PP y Vox "obligan" a personas vulnerables a aceptar viviendas de VIVA "a ciegas", el edil ha subrayado que la adjudicación de estos inmuebles se realiza de la misma manera que con el anterior equipo de Gobierno, el de Óscar Puente.

En este sentido, ha explicado que se muestra a los demandantes las mencionadas fotos que permiten a estar personas hacer una "idea" de la vivienda, mientras no se realizan visitas personalizadas porque VIVA "no es una agencia inmobiliaria".

Igualmente, ha defendido que la adjudicación se realiza en función de la "mejor solución" de acuerdo a las características y necesidades de los demandantes.

"Los técnicos recomiendan que sea esta la fórmula, tanto para garantizar la tranquilidad y privacidad de las comunidades de vecinos de los inmuebles donde se encuentra la vivienda, como también de los propios adjudicatarios", ha aseverado Zarandona.

Por otro lado, el concejal ha acusado al anterior equipo de gobierno, de PSOE y VTLP, de dejar VIVA "en un estado lamentable" porque "no habían tomado decisiones acerca de los impagos y las ocupaciones", así como habían "adquirido viviendas sin ningún y en estados lamentables".

"La situación, terrible", ha criticado, para indicar que ya se han licitado y adjudicado las obras para "poner en orden" todas las viviendas "que no estaban en condiciones de adjudicarse a ningún demandante".