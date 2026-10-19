PSOE de Valladolid critica "retrasos sistemáticos" o "silencio" ante peticiones de información de la oposición municipal

VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha advertido de la existencia de numerosos casos de solicitudes de información formuladas formalmente al equipo de gobierno, formado por PP y Vox que o bien no son atendidas o se producen retrasos "reiterados" o "sistemáticos".

Así lo ha aseverado el PSOE en un comunicado recogido por Europa Press, en el que apuntan que "sólo en lo que va de año, en los diez primeros meses de 2026 se acumulan 26 solicitudes de información sin contestar".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Pedro Herrero, ha advertido a Carnero, que recuerda que "ya fue condenado por vulnerar derechos fundamentales de los concejales" que "no facilitar la información solicitada reclamada por un concejal no es simplemente una mala práctica política; puede constituir una vulneración de un derecho de carácter fundamental ligado al ejercicio del cargo representativo".

A juicio del PSOE, "cuando Carnero se niega deliberadamente a facilitar información a un concejal está negando la información a los vecinos de Valladolid porque, recordamos, un concejal es el representante de los ciudadanos".

Los temas por los que se han interesado, por escrito, los concejales del Grupo Socialista son muy variados, tanto como la diversidad de los asuntos municipales. Entre ellos, señalan expedientes de patrocinios del Ayuntamiento, Integración Ferroviaria, Plan de Innovación y Ciudad Inteligente, aparcamientos disuasorios, la actuación en la Rosaleda, distribución de terrazas, vivienda, eventos culturales, el Campo Grande, Centro de la Cultura del Vino, Avenida Ramón Pradera, Plan de Transición Verde y Sostenible del Sector Turístico, el aparcamiento de la Plaza de la Solidaridad, expediente de autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero de la piscina de las Moreras, urbanización calles, contratos menores, entre otros.

Son, por lo tanto, "decenas de solicitudes de información presentadas formalmente al Ayuntamiento de Valladolid que no están siendo atendidas dentro de los plazos establecidos".

Algunas de estas peticiones "llevan meses sin recibir respuesta, pese a haber sido planteadas por los cauces reglamentarios y estar relacionadas con el ejercicio de las funciones de control y fiscalización del equipo de gobierno".

Para los concejales del PSOE "no se trata de un problema menor ni de una simple cuestión burocrática, sino de una actuación esencial que afecta al funcionamiento democrático de la institución".

"Si el gobierno municipal no facilita la información, está dificultando que la oposición pueda hacer aquello para lo que los ciudadanos nos han elegido: controlar al gobierno", ha señalado Herrero.

El acceso de los concejales a la información del propio Ayuntamiento "no es una concesión del alcalde, sino un derecho reconocido por la legislación y por el propio Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Valladolid", según precisa Pedro Herrero, que se ampara la legislación actual, como la Ley de Bases de Régimen Local e incluso el artículo 23.2 de la Constitución, que protege el derecho de los representantes públicos a ejercer sus funciones en condiciones de igualdad.

En el caso del Ayuntamiento de Valladolid, ha incidido el PSOE, "el problema se agrava" porque existe "un patrón, una conducta obstruccionista del equipo de gobierno que deliberadamente se niega a procurar información o dificulta el acceso a esa información porque en determinadas ocasiones cuando se entrega pierde utilidad".