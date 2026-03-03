PSOE de Valladolid insiste en la "mala gestión" de Carnero con un saldo presupuestario negativo sin ajustar en 2025

VALLADOLID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha criticado que el equipo de Gobierno ha cerrado 2025 con un resultado presupuestario negativo, sin ajustar, de -9,74 millones de euros "pese a los ingresos por la Tasa de Basuras" que se recaudó por primera vez el pasado año, mientras que tras el ajuste el saldo queda en positivo en algo más de 8 millones de euros.

El Grupo Municipal Socialista ha informado en un comunicado de prensa recogido por Europa Press sobre la liquidación del presupuesto de 2025, "según los datos de la Intervención General", que se pueden consultar también en la web municipal de Transparencia (https://www.valladolid.es/transparencia/es/cuentas-claras).

Los datos, a juicio del PSOE "confirman un patrón de mala gestión económica del actual equipo de gobierno" ya que "con ingresos récord por la aplicación de la nueva Tasa de Basuras, el alcalde Jesús Julio Carnero vuelve a cerrar el ejercicio gastando más de lo que ingresa y acelerando el consumo de los ahorros municipales".

El PSOE hace referencia al resultado presupuestario sin ajustar, ya que el Ayuntamiento ha ingresado, según datos de este 3 de marzo, 361,5 millones de euros y ha gastado 371,3, lo que arroja un resultado negativo de -9,7 millones de euros, que sería menos negativo que hace un año, cuando según los mismos datos se cerró en -13,1 millones de euros--.

Los datos que aporta el PSOE indican que, tras ajuste, el resultado presupuestario es de 8 millones de euros en positivo, en este caso más reducido que en 2024 (+20,5 millones de euros).

También se ha referido el Grupo Socialista a la reducción del remanente de tesorería para gastos generales, que cierra 2025 en la liquidación con 15,1 millones de euros mientras que un año antes era de 25,1 millones de euros.

Cabe señalar que el último año en el que gobernaron el PSOE y VTLP integramente en el Ayuntamiento, 2022, el resultado sin ajustar fue muy similar al de 2025, con --9,3 millones de euros--, aunque tras el ajuste se elevó a 32,5 millones de euros en positivo.

El PSOE ha subrayado que 2025 es el tercer año consecutivo en el que el Ayuntamiento cierra gastando más de lo que ingresa. En 2023, cuando el PSOE y VTLP estuvieron el gobierno municipal hasta junio, el saldo negativo fue de 8.866.150,01 euros y en 2024 alcanzó los 13.062.523,37 euros.

De esos datos el PSOE extrae que "el resultado negativo presupuestario acumulado del gobierno PP-Vox entre 2023 y 2025 es de -31,7 millones".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha advertido de que "el problema no es la capacidad económica de la ciudad, sino el uso que se está haciendo de los recursos públicos".

"Con los presupuestos más altos de la historia, lo mínimo exigible es rigor y planificación. Pero lo que vemos es exactamente lo contrario: se gasta por encima de los ingresos y se vacía la hucha municipal", ha señalado.

REMANENTES.

Para el Grupo Municipal Socialista, la consecuencia directa de este modo de gestionar es "el deterioro progresivo de los indicadores de liquidez y ahorro". Los fondos líquidos en tesorería a 31 de diciembre de 2025 se sitúan en 56.511.996,31 euros, "el nivel más bajo desde 2016 y el segundo dato más bajo de los últimos diez ejercicios cerrados, lo que reduce la capacidad de pago y deja al Ayuntamiento con menos margen ante cualquier imprevisto".

"La caída del ahorro disponible se refleja de forma aún más preocupante en el remanente de tesorería", que baja hasta 61.628.213,31 euros, frente a los 72.773.711,75 euros con los que se cerró 2024 y los 88.239.645,21 euros de 2023. "En apenas dos ejercicios, el Ayuntamiento ha visto reducirse su remanente total en 26,6 millones de euros", ha advertido.

Para los socialistas resulta "más significativo todavía" el "desplome" del remanente de tesorería para gastos generales, el indicador que mejor mide la liquidez real y el margen financiero de la institución. En 2025 cae hasta 15.078.776,99 euros, una reducción de casi 10 millones respecto a 2024 (25.094.450,99 euros) y de 18 millones respecto a 2023 (33.093.944,55 euros).

El PSOE ha afirmado que Carnero inició su mandato con 51,2 millones, la caída registrada es del 70 por ciento.

"En términos prácticos, el Ayuntamiento dispone de mucha menos capacidad para atender necesidades sobrevenidas o para impulsar políticas municipales sin tensionar sus cuentas", ha incidido el portavoz socialista, Pedro Herrero, que insiste en que "cuando se gasta más de lo que se tiene, el resultado siempre es el mismo: se van acabando los ahorros".

A su juicio, el equipo de gobierno ha convertido el presupuesto "récord" en "otra oportunidad perdida". "No hablamos de una falta de recursos. Hablamos de una falta de prioridades, de control y de gestión. Con más dinero que nunca, Valladolid debería avanzar más; sin embargo, lo que está avanzando es el deterioro de los indicadores financieros del Ayuntamiento", ha reprochado.

Asimismo, ha insistido en que "la propaganda no paga facturas ni sostiene servicios" sino que debería ser la "gestión responsable" la que garantice que el Ayuntamiento "mantenga su solvencia y que el dinero público sirva para mejorar la ciudad, no para vaciar los ahorros acumulados".