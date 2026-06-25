PSOE de Valladolid ofrece al equipo de Gobierno un pacto para pedir a Transportes un paso subterráneo en Daniel del Olmo

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, atiende a los medios de comunicación junto al paso de Daniel del Olmo. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid presentará en el próximo Pleno municipal una moción en la que propone al equipo de Gobierno un acuerdo para pedir al Ministerio de Transportes la construcción de un "moderno" paso subterráneo bajo las vías en la calle Daniel Del Olmo, "una vez resuelto el convenio de integración".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha atendido este jueves a los medios de comunicación junto al viaducto de Daniel del Olmo, que ha cumplido ya tres años con el paso de vehículos pesados restringido.

En el Pleno municipal que se celebra este lunes, 29 de junio, el Grupo Socialista llevará una moción en la que plantea un acuerdo en el Ayuntamiento para pedir al Ministerio de Transportes que se haga cargo de construir un paso inferior en Daniel del Olmo "conforme al proyecto que elabore el Ayuntamiento".

La iniciativa que defenderá Pedro Herrero en la sesión plenaria supone, según ha explicado, "una solución definitiva" para que el paso pueda ser utilizado con las máximas garantías de seguridad y puedan circular todo tipo de vehículos.

Sería "el punto final a las restricciones de camiones y autobuses y a los problemas de movilidad de trabajadores, empresarios y ciudadanos que circulan cada día por esta vía de conexión entre el Paseo de Zorrilla y la Avenida de Madrid".

Pedro Herrero ha asegurado que en febrero de 2024 todos los Grupos Municipales adoptaron por unanimidad un acuerdo "para que el equipo de gobierno contrate a la mayor brevedad posible un estudio para determinar la solución técnica más eficiente para garantizar el tránsito seguro de autobuses y camiones" y que la infraestructura estuviera lista a finales de 2026.

Sin embargo, Herrero reprocha que transcurridos dos años y cuatro meses el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, "no ha querido dar cumplimiento a dicho acuerdo plenario".

"El estudio comprometido no se ha realizado, por lo que dentro de seis meses Valladolid seguirá sufriendo, de forma agravada, el mismo problema que ya padecía hace tres años", ha añadido.

En septiembre de 2024, ha continuado Herrero, la ciudad tuvo "una gran oportunidad para resolver este problema" porque afirma que el ministro de Transportes y exalcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, "ofreció al Ayuntamiento la inclusión en el convenio de Integración Ferroviaria firmado en 2017 de un nuevo paso inferior en Daniel del Olmo".

"Unos días más tarde el actual alcalde rechazó este ofrecimiento", ha añadido Herrero.

Ahora, que el PSOE considera "resuelto" el convenio de Integración --cabe recordar que están pendientes de resolución los recursos presentados tanto por el Ayuntamiento como por la Junta de Castilla y León contra esa decisión de Adif y Renfe-- y asegura que el equipo de Gobierno "ha anunciado que antes del próximo mes de septiembre licitará un proyecto sólo para sustituir el tablero del maltrecho viaducto, el cual espera adjudicar antes de finales de este año".

Esta medida, a juicio de Herrero, "no da cumplimiento a la moción aprobada por el Pleno en 2024 ni tampoco soluciona el problema", porque PP y Vox "están dispuestos a que el Ayuntamiento gaste en torno a 3 millones de euros (según sus propias estimaciones) en un parche para el viaducto de Daniel del Olmo", lo que aventura que sería renunciar a demoler la estructura y a la construcción de un nuevo paso.

"No obstante, Valladolid está a tiempo de conseguir una solución definitiva para Daniel del Olmo y con apenas coste para el Ayuntamiento si se tiene en cuenta la envergadura de la obra", han apuntado los socialistas, que consideran que el Ayuntamiento "puede y debe pedir al ministro que reedite su ofrecimiento de 2024 y que se comprometa a que el Ministerio se haga cargo de la construcción de un paso inferior".

La obra, han añadido, podría superar los 30 millones de coste. "La solución, como sucede con el viaducto del Arco de Ladrillo, no puede esperar más, por razones de seguridad fundamentalmente, pero también porque intervenir en ellos mejorará la vida de los ciudadanos", han concretado las mismas fuentes.