El PSOE de Valladolid propondrá en el pleno reclamar el desdoblamiento de las carreteras de Santovenia y Renedo

VALLADOLID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid propondrá en una moción en el próximo pleno municipal, que se celebra el lunes 26 de enero, reclamar a la Junta de Castilla y León el "desdoblamiento urgente" de las carreteras VA-113 y VA-140, que conectan, respectivamente, los municipios de Santovenia de Pisuerga y Renedo de Esgueva, con la capital.

Según han señalado fuentes del PSOE en un comunicado recogido por Europa Press, critican que la Junta suma "más de 20 años de promesas incumplidas" sobre las conexiones con Santovenia de Pisuerga y Renedo de Esgueva y reclaman "seguridad vial y movilidad digna para miles de vecinos y vecinas del área metropolitana"

El portavoz del Grupo Socialista, Pedro Herrero, mantiene que la Junta se comprometió con el desdoblamiento de las carreteras autonómicas VA- 113 y VA-140 "hace 20 años", pero esos anuncios "reiterados" a lo largo del tiempo, según el concejal, no han tenido "ejecución real".

Los socialistas han subrayado que Valladolid "soporta diariamente una intensa movilidad de entrada y salida por motivos laborales, educativos y de servicios, y que estas dos vías, fundamentales para la conexión con Santovenia de Pisuerga y Renedo de Esgueva, presentan desde hace años una capacidad claramente insuficiente", lo que genera "consecuencias directas en forma de atascos, inseguridad vial y pérdida de calidad de vida para la ciudadanía".

Para el Grupo Municipal Socialista, "estas actuaciones no son una reivindicación partidista, sino una necesidad objetiva de seguridad vial, cohesión territorial y justicia para el área metropolitana de Valladolid" que motivan que la Junta de Castilla y León, en su opinión, deba "asumir su responsabilidad y dejar de posponer unas infraestructuras imprescindibles para el presente y el futuro de la ciudad y su entorno".

Por ello, Herrero ha preguntado al alcalde de la ciudad, el 'popular' Jesús Julio Carnero "¿de qué lado se va a poner, del lado de Valladolid o del lado del señor Mañueco?". La Junta de Castilla y León, asevera Herrero, está "en deuda con Valladolid, también con Santovenia y con Renedo" y considera que "lo que tiene que hacer" el alcalde es "defender los intereses de la ciudad ante la Junta como hicieron sus antecesores en el cargo".

En el caso de la VA-113, el PSOE recuerda que su desdoblamiento "fue prometido por la Junta de Castilla y León hace más de dos décadas". Añaden que la actuación "llegó a figurar en la planificación autonómica a comienzos de los años 2000" y "ha sido anunciada en distintas ocasiones como prioritaria, con compromisos públicos y previsiones presupuestarias que nunca se han traducido en la ejecución del proyecto comprometido".

"Pese al paso del tiempo y al incremento constante del tráfico, la carretera sigue manteniendo una configuración claramente insuficiente, agravada por la presencia de vehículos pesados y por la ausencia de una solución estructural que garantice un acceso norte seguro y fluido a Valladolid", ha añadido el PSOE.

El PSOE recuerda que recientemente se ejecutó un carril bici, lo que el grupo valora, "pero no pueden utilizarse como sustituto del desdoblamiento largamente prometido".

Cabe recordar que el exalcalde socialista Óscar Puente aseguró en marzo de 2022 que había un acuerdo con la Junta de Castilla y León para ceder la titularidad al Ayuntamiento del tramo de la VA-113 que discurre por el término de Valladolid pues consideraba que así sería más sencillo realizar una actuación para aumentar la capacidad de la vía. Por el momento, no se ha concretado la cesión.

VA-140

Respecto a la VA-140, el Grupo Municipal Socialista habla de un "incumplimiento similar", porque señalan que el desdoblamiento del tramo entre Valladolid y Renedo fue incluido en el Plan Regional de Carreteras 2008-2020, pero finalizado dicho periodo la actuación sigue sin ejecutarse.

"Durante años se han sucedido anuncios, estudios y actuaciones puntuales que no han resuelto el problema de fondo", han recalcado, antes de explicar que la vía "no solo es el principal corredor de acceso al valle del Esgueva y a un municipio en crecimiento constante, si no también a instalaciones deportivas como el campo de golf municipal, los campos de rugby de Pepe Rojo y también universitarias".

"Mantener una carretera de un solo carril por sentido supone un riesgo para la seguridad vial y un freno a una movilidad eficiente y ordenada", ha concluido Herrero, que ha subrayado que el PSOE de Valladolid considera "inaceptable" que la Junta de Castilla y León continúe con "retrasos y promesas incumplidas mientras miles de vecinos y vecinas padecen a diario las consecuencias de una red viaria obsoleta".

Por ello, la moción socialista pide una planificación clara, dotación presupuestaria suficiente y un calendario concreto que "garantice el inicio efectivo de las obras de desdoblamiento tanto de la VA-113 como de la VA-140".