El PSOE de Valladolid propone un Plan de Mayores "acorde a una generación activa, diversa y con derechos"

VALLADOLID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha presentado una batería de alegaciones al II Plan Municipal para las Personas Mayores elaborado por el PP con el objetivo de "actualizarlo y adecuarlo a la realidad social actual", marcada por "nuevos perfiles de personas mayores más activos, diversos, autónomos y con una clara voluntad de participación en la vida de la ciudad".

"El envejecimiento, como ya se apuntó en el I Plan, no debe abordarse desde un enfoque asistencialista, sino desde una perspectiva de derechos, autonomía personal y dignidad, reconociendo a las personas mayores como ciudadanía plena y protagonista", ha resumido la concejala socialista Rafi Romero en declaraciones recogidas por Europa Press.

Las alegaciones socialistas subrayan la necesidad de que el Plan parta de un diagnóstico "realista" del cambio sociológico experimentado en las últimas décadas, "en el que la mayoría de las personas mayores mantienen proyectos vitales propios, participan activamente en su entorno y demandan políticas públicas que favorezcan su bienestar, su inclusión y su capacidad de decisión".

En este sentido, el PSOE propone "reforzar" el enfoque de envejecimiento activo y saludable, para alinearlo con las estrategias europeas y de la Organización Mundial de la Salud, así como con la Agenda 2030.

Entre los principales cambios planteados destaca la incorporación de "nuevas áreas específicas, como la lucha contra el edadismo, entendida como una forma de discriminación todavía muy presente en las políticas, los servicios y el discurso público".

El Grupo Socialista propone medidas concretas para "erradicar estereotipos, promover una imagen positiva y realista del envejecimiento, fomentar relaciones intergeneracionales y formar a los profesionales municipales en un trato no edadista".

Otra de las "grandes aportaciones" es la "incorporación efectiva de la perspectiva de género, tanto de forma transversal como mediante un área específica dedicada al envejecimiento de las mujeres".

Las alegaciones ponen el acento en las desigualdades acumuladas a lo largo de la vida, que afectan especialmente a las mujeres mayores en ámbitos como la salud, los cuidados, la soledad no deseada, la autonomía económica o el acceso a la vivienda, y proponen actuaciones diferenciadas para dar respuesta a estas realidades, añade la información.

El PSOE también reclama un "refuerzo real" de la participación de las personas mayores en el diseño, seguimiento y evaluación del Plan, dotando de mayor contenido y funciones a los órganos existentes y garantizando una evaluación periódica, pública y con indicadores de impacto.

Asimismo, apuesta "por un enfoque territorial que tenga en cuenta las diferencias entre barrios y distritos, priorizando aquellos con mayor envejecimiento o vulnerabilidad".

En materia de ciudad y entorno urbano, las alegaciones plantean adaptar la movilidad, el espacio público y la vivienda a las necesidades reales de las personas mayores, mejorando la accesibilidad, la seguridad, la calidad del transporte público y la permanencia en el domicilio, y reforzando la coordinación con las políticas de vivienda municipal.

También se propone abordar la brecha digital desde una perspectiva de inclusión y derechos, y garantizar que el uso de nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio de la autonomía y no del control. "Estas alegaciones no solo mejoran técnicamente el Plan, sino que lo convierten en una herramienta útil para responder a los retos actuales y futuros del envejecimiento en la ciudad, situando a las personas mayores en el centro de las políticas públicas y reconociendo su aportación esencial a la cohesión social", indica la concejala Rafi Romero.