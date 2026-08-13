PSOE de Valladolid reclama ampliar "ya" la línea de autobús a Puente Jardín y Auvasa señala que se hará "próximamente"

Autobús en una parada en el barrio de Puente Jardín. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID

VALLADOLID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha reclamado este jueves al equipo de Gobierno y a la empresa municipal de transporte en autobús, Auvasa, que "acelere y concrete de manera inmediata" la ampliación del servicio a la zona de reciente edificación en el barrio de Puente Jardín, a lo que el gerente de la entidad municipal, Eduardo Cabanillas, ha respondido con la confirmación de que se hará "próximamente" tanto en esta zona como en El Peral.

En un comunicado recogido por Europa Press el PSOE ha considerado "inadmisible que el desarrollo urbanístico avance mucho más deprisa que los servicios públicos que deben acompañarlo", pues ha recordado que entre la calle Brezo y la VA-20 se ha "consolidado" una nueva zona residencial, con edificios ya habitados y otros a punto de concluir las obras.

"Sin embargo, sus vecinos siguen sin disponer de una parada de autobús que les permita utilizar con normalidad el transporte público colectivo", ha añadido Vélez.

Precisamente, las líneas 5 y 6 llegan hasta las proximidades de la calle Brezo, ya que existen dos paradas próximas en el paseo del Obregón y el paseo del Jardín Botánico y según Luis Vélez, los autobuses ya se detienen durante un tiempo durante "el descanso del personal de conducción, sin posibilidad de recoger o dejar viajeros".

A juicio del PSOE la solución sería prolongar las líneas con nuevas paradas, y así en mayo de 2025 reclamaron en la Comisión municipal que trata asuntos de Movilidad un estudio que permitiera anticiparse a las necesidades derivadas del crecimiento de la ciudad. En el pasado mes de mayo volvieron a preguntar al equipo de Gobierno, por qué todavía no se había prolongado los servicios, y Auvasa "se limita a indicar que está trabajando en las prolongaciones tanto a Puente Jardín como El Peral pero esos trabajos aún no están cerrados".

RESPUESTA DE AUVASA

Precisamente, sobre esa reclamación y en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el gerente de Auvasa ha señalado que "próximamente" se ampliarán las líneas a Puente Jardín y El Peral, al igual que se ha hecho en estos últimos años a zonas nuevas como "Nuevo Hospital, de Pinar de Jalón, Ciudad de la Comunicación".

Además, ha reprochado que cuando el PSOE gobernaba "no hicieron nada, pero nada de nada" para ampliar líneas de autobús a los barrios en crecimiento. De hecho, ha afirmado que "no atendían las demandas de las asociaciones y solo se ocuparon de comprar autobuses de capricho a un millón de euros cada uno, hipotecando el Ayuntamiento".

Con el actual equipo de Gobierno, ha defendido, Auvasa trabaja "con los barrios" para mejorar sus servicios.