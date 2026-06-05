PSOE de Valladolid reprocha que Carnero no ha exigido una planificación adecuada en las obras de la Red de Calor

Zona afectada por las obras en la calle Ciudad de la Habana, en Parquesol, Valladolid. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID

VALLADOLID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha criticado nuevamente este viernes las molestias que sufren los vecinos del barrio de Parquesol por las obras de la red de calor oeste, que ejecuta la sociedad pública dependiente de la Junta Somacyl, pues consideran que el equuipo de Gobierno "no ha exigido a la empresa una correcta planificación, gestión y comunicación adecuada".

En un comunicado recogido por Europa Press, los socialistas se apoyan en las quejas vecinales, que sufren "molestias muy importantes, sobre todo por la falta de información, los cortes de tráfico sin avisar, el solapamiento de calles cortadas a la vez y otra serie de situaciones caóticas".

Consideran que el equipo de Gobierno compuesto por PP y Vox "se ha desentendido" y "no ha actuado exigiendo a la empresa una correcta planificación, gestión y comunicación adecuada".

Cabe apuntar que el Ayuntamiento informó la pasada semana de que en la actual se iban a acometer nuevas obras de la red de calor en la calle Ciudad de la Habana, en la zona de la intersección con las calles José Garrote Tebar y Manuel Azaña, donde según el PSOE "la nueva zanja que se ha abierto ha reavivado los problemas en una zona muy transitada porque esta vía de acceso al barrio de Parquesol se ha convertido, otra vez, en un embudo conflictivo".

"No hay información; no hay planificación de las obras y no hay supervisión. En definitiva, es un ejemplo, otro más, de la desidia y la mala gestión del equipo de gobierno PP-Vox. Es una seña de identidad de Carnero", según ha explicado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero.

El PSOE ha recordado que "esta dejadez también la han padecido por los mismos motivos los vecinos de Villa de Prado y Huerta del Rey", pero afirman que en Parquesol "se eternizan ante la pasividad del actual alcalde", ya que apuntan que las obras comenzaron "a mediados de 2023".