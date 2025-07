PSOE ve "atascada" la gestión del Ayuntamiento de Valladolid tras el "récord" de quejas en junio con más de 4.100

VALLADOLID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha advertido de que la gestión del Ayuntamiento de Valladolid está "atascada", como "dicen los datos" de peticiones, quejas y reclamaciones, que han registrado un "récord histórico" en el mes de junio con 4.177 entradas, un 20 por ciento más que hace un mes y un 46 por ciento superior a hacer un año.

El portavoz del Grupo, Pedro Herrero, ha defendido, en declaraciones recogidas por Europa Press, que el "Gobierno municipal no funciona" y es la gestión es un "desastre", lo que, a su juicio, plasman los mencionados datos sobre peticiones, quejas y reclamaciones.

Estos datos son parte de la información del Ayuntamiento de Valladolid a la que tienen acceso los concejales que integran la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, aunque el Ayuntamiento ofrece algunos datos parciales en la página web, ha precisado el PSOE.

Sobre los motivos de las quejas, ha detallado que se han incrementado en distintos ámbitos, algunos derivados de la necesidad de información, como la Zona de Bajas Emisiones o la tasa de basuras, así como en limpieza y transporte público.

En concreto, en junio han subido las peticiones de limpieza un 26 por ciento y en la sección de parques y jardines un 33 por ciento, así como "sobresale" el incremento de peticiones durante el mes de junio en Auvasa, un 271 por ciento respecto al mismo mes del pasado año 2024.

Asimismo, Herrero ha criticado que "cada vez el Ayuntamiento atiende menos las quejas de los ciudadanos". "Si el año pasado eran 850 las que estaban pendientes de atender, en el mes de junio, que acaba de terminar, son 1.928 las que se han dejado de atender", ha indicado.

En este contexto, ha avisado de que hay muchos casos en los que se dan por "resueltas" quejas a las que "simplemente se ha dado una respuesta", independientemente de que "se haya arreglado o no se haya arreglado el problema que el ciudadano estaba reclamando".

Herrero considera así que la gestión municipal está "completamente atascada y que no dan abasto": "Cada vez la gente se queja más y cada vez el Gobierno municipal responde menos a las peticiones y a las quejas de los ciudadanos".

"No hay una información, no hay una sensibilidad, no se atiende a la gente. El Gobierno municipal está manga por hombro", ha agregado, para acusar al alcalde, Jesús Julio Carnero, de no estar "a lo que tiene que estar": "Está a otras cuestiones, ahora preocupado con el congreso que tienen del PP, en fin, al tema nacional".