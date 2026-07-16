PSOE ve en la ausencia de menciones de Pino a la prioridad nacional el reconocimiento al trabajo de los inmigrantes

VALLADOLID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el área de Agricultura, el procurador leonés Mario Rivas, ha considerado que la ausencia de menciones del consejero del ramo, Joaquín Antonio Pino, al concepto de 'prioridad nacional' que proclama Vox supone un reconocimiento a la importancia del trabajo de la población inmigrante.

"¿Por qué no lo ha dicho? ¿Para el campo también?", se ha preguntado en concreto Rivas para quien la ausencia de referencias de Pino, que es agricultor, a la prioridad nacional supone que conoce de primera mano la falta de respuestas de los trabajadores españoles a las ofertas de empleo en el campo para tareas el pastoreo, vendimia u ordeño de vacas dos veces al día.

En este sentido, Mario Rivas ha reivindicado la inmigración como "una oportunidad" para el desarrollo en el medio rural de Castilla y León y como "una oportunidad para afrontar la despoblación y el envejecimiento" que afectan a la Comunidad.

Rivas ha deseado a Pino que acierte en sus políticas desde el convencimiento de que cuando acierta un consejero de Agricultura ganan los agricultores, los ganaderos, las cooperativas y los pueblos. "Los resultados serán el único criterio por el que juzgaremos su gestión", ha asegurado el socialista que ha recordado a Pino que gobernar exige resolver problemas y no limitarse a buscar excusas en otros.

"Seguimos comprobando cómo para la Junta la titularidad compartida es un simple trámite administrativo invisibilizando el trabajo de las mujeres rurales; seguimos viendo cómo muchos jóvenes quieren incorporarse al sector y encuentran más burocracia que apoyo; seguimos teniendo comarcas enteras donde abrir una explotación resulta infinitamente más difícil que cerrarla", ha relatado el socialista a modo de ejemplo de los problemas del sector.

Rivas ha explicado a Pino que defender el sector primario no consiste sólo en hacerse fotografías con agricultores y ganaderos, subir a tractores y grabar vídeos a caballo y sí mejorar la renta de los productores, garantizar precios justos o reducir burocracia.

Por su parte, la procuradora de UPL Rosa María Quintanilla ha asegurado que los leonesistas desmantelarán con datos y realidades "la propaganda oficial" que, a su juicio, representa el nuevo pacto de Gobierno PP-Vox.

Quintanilla ha preguntado también a Pino si seguirá reivindicando como consejero las mismas exigencias que realizaba en su anterior responsabilidad como presidente de Asaja en Ávila. "¿Tendrá la agilidad y la rapidez que hasta hace dos meses demandaba desde su sindicato en la puerta de esta Consejería?", ha preguntado la leonesista que ha ironizado sobre el cambio de postura y de decisiones en función del sillón en el que estén los responsables.

"Yo pienso lo mismo hoy que hace poco más de un mes que tomé posesión y voy a seguir pensando lo mismo y aquello que reivindicaba entonces en otra posición, ahora lo que tengo que hacer es tratar de llevarlo a cabo y que se traduzca en normas en el Boletín que mejoren la calidad de vida de agricultores, de ganaderos, de cazadores, de pescadores y de todos los colectivos entre los que tenemos competencias", ha respondido el consejero.

Respecto al programa de actuaciones de la Consejería, Quintanilla ha considerado que está "plagado de buenas intenciones y de plazos dilatados" que, sin embargo, para León, Zamora y Salamanca "no son nada más que la continuación del olvido y de la sumisión institucional".

Por su parte, tanto la portavoz del PP, Rosa Esteban Ayuso, como el de Vox, José Antonio Palomo, han coincidido al asegurar que ambos grupos estarán "vigilantes" del cumplimiento del pacto de gobierno entre ambos partidos en una Consejería donde Pino "no parte de cero", ha aclarado la 'popular' que ha reivindicado el trabajo previo realizado por su partido en el departamento que ha vuelto a gestionar Vox en el nuevo gobierno en el coalición.

"El mundo rural es un criadero de oportunidades", ha asegurado Rosa Esteban mientras que Palomo ha destacado que en lo que va de legislatura el consejero de Vox ya ha podido presentar resultados concretos como las ayudas para favorecer la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos con la movilización de 15,8 millones de euros para facilitar el relevo generacional, la modernización y la sucesión de explotaciones agrarias.

"Más rápido, más diálogo y más consenso no se puede tener", ha respondido el consejero en su segundo turno de palabra.