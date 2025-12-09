PSOE ve "opacidad" como "patrón de comportamiento" en la Consejería de Quiñones, que defiende su transparencia

VALLADOLID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El procurador socialista Miguel Hernández Alcojor ha acusado de "opacidad" y "falta de transparencia calculada" a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones por la que la condena por "negar información ambiental sobre proyectos de renovables en Burgos", ante lo que el responsable político ha defendido una gestión con "absoluta transparencia" y ha precisado que su área no aportó la documentación al no entenderlo necesario.

En una pregunta en el Pleno de este martes, 9 de noviembre, Hernández ha cuestionado si es una "práctica habitual" de la Consejería no facilitar la documentación de expedientes solicitada por colectivos o personas.

En este contexto, ha apuntado a la mencionada sentencia que condenó a la Junta por vulnerar el derecho de acceso a la información a Ecologistas en Acción Burgos al negar la cartografía digital de los proyectos eólicos y fotovoltaicos ubicados o tramitados en la provincia.

Al respecto, Suárez-Quiñones ha explicado que en este caso "no se pedía documentación", si no que se mandase "copia de las capas o coberturas digitales de la cartografía vectorial referida a los proyectos en cuestión". Al tratarse de unos proyectos de Burgos, los técnicos entendieron que eso no estaba en la documentación de la Consejería, ha señalado.

"El Tribunal Superior de Justicia ha entendido que hay que hacer esa documentación, esas capas de cobertura digital, y nos vamos a ceñir a su criterio", ha añadido al respecto, para, no obstante, tildar de "débil" el argumento del procurador socialista.

El consejero ha defendido así la "transparencia" de su departamento, que "sólo ha tenido dos demandas judiciales" en 3.463 supuestos, una de ellas la ya expuesta, tal y como ha precisado, al tiempo que ha aseverado que desde la Consejería se han recibido 469 solicitudes de acceso a información en materia ambiental en esta legislatura, así como 300 para información de carácter general.

Igualmente, ha puesto en valor el funcionamiento de un portal web donde, ha dicho, se responde a las consultas de los ciudadanos, un total de 1.694 en 2024. "Es una absoluta transparencia nuestra con la Consejería", ha apostillado, para advertir así que las acusaciones del procurador son "infundadas".

"Tendría que buscar otro tema de fin de curso un poquítin más lúcido", ha espetado a Hernández, quien, por su parte, ha incidido en que la mencionada sentencia ha sido "demoledora": "No se trata de un simple tirón de orejas, señor consejero, sino una condena en toda regla a la Consejería por un hecho grave, negar de forma sistemática y durante más de tres años información pública y ambiental sobre proyectos de energías renovables en la provincia de Burgos".

"Muchos nos tememos que no obedece a un error administrativo, sino a un patrón de comportamiento. Es la enésima demostración de una falta de transparencia calculada que parece ser la norma en su Consejería", ha censurado, para apuntar que no es el único punto de la política del departamento de Suárez-Quiñones que ha sido cuestionado por la Justicia.

En esta línea, ha recordado que el Tribunal Supremo confirmó en el mes de marzo pasado la anulación del Plan de Residuos de la Comunidad porque se vulneró el derecho de participación constitucional. "¿Esto también fue un error administrativo?", ha preguntado al respecto.

De este modo, ha criticado la "opacidad" de la Consejería, a la que también ha achacado "desatinos verbales" que "hacen dudar de una buena gestión". En este sentido, ha rememorado declaraciones del consejero que "duelen y ofenden", como cuando este "justificó su ausencia inicial durante la peor ola de incendios aludiendo a la 'mala costumbre de comer' o cuando consideró un 'despilfarró' mantener el operativo de extinción".

"Lamentablemente, la frase 'yo soy la administración', con que razonó usted aquella conversación que desveló la UDEF, viene a demostrar que las formas con que dirige la consejería y las acciones llevadas a cabo chocan con el derecho de participación de equidad, de información, que los ciudadanos tienen en una democracia. La reciente sentencia del TSJ es la gota que ha colmado el vaso", ha concluido el procurador socialista.