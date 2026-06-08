PSOECyL lamenta que la Junta elimine la Consejería de Vivienda "en el peor momento posible"

VALLADOLID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Vivienda del PSOE de Castilla y León, Ana Casado, ha lamentado que la Junta de Castilla y León elimine la Consejería de Vivienda "en el peor momento posible" fruto del acuerdo entre PP y Vox para investir este martes a Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta.

Así lo ha señalado Casado momentos antes de participar en un encuentro con alcaldes y portavoces del PSOE en la provincia de Valladolid dentro de la ronda que realiza por la Comunidad para explicar el Plan Estatal de la Vivienda del Gobierno de España.

Durante su intervención, Casado ha subrayado que hablar de vivienda es hablar del "proyecto de vida de miles de personas" y lo ha vinculado directamente con la emancipación, el empleo, la igualdad y el futuro, y no solo con el urbanismo o los precios. En este sentido, ha defendido que la vivienda debe ser "un derecho efectivo y no un privilegio".

La responsable socialista ha contrapuesto el compromiso del Gobierno de España -que ha puesto en marcha una inversión histórica, una ley estatal del derecho a la vivienda y el Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030- con la "absoluta falta de planificación" de la Junta de Castilla y León en una materia que es su competencia exclusiva.

"Nos encontramos con una política autonómica que durante décadas ha renunciado a anticiparse a las necesidades de los ciudadanos", ha afirmado Casado, quien considera que la situación se agravó aún más cuando PP y VOX decidieron eliminar la Consejería de Vivienda en su acuerdo de gobernabilidad "enviando el mensaje inequívoco de que esta materia dejaba de ser una prioridad justo cuando más preocupaba a las familias".

Asimismo, ha tachado de "improvisación" el anuncio del nuevo "acelerador de proyectos de VPO" incluido en el pacto de Gobierno autonómico.

ANUNCIOS "VACÍOS"

"Cuando no se planifica durante casi 40 años, se termina recurriendo a anuncios urgentes y vacíos de contenido. La vivienda no necesita parches de última hora; necesita liderazgo público y una estrategia permanente", ha aseverado la socialista, quein ha insistido en la propuesta de su formación de crear un consorcio autonómico de vivienda participado por los ayuntamientos.

Para finalizar, la secretaria de Vivienda del PSOECyL ha rechazado los discursos excluyentes y de confrontación estéril, recordando que Castilla y León "no se define por el color de la piel de quienes la habitan, sino por la solidez de sus derechos".

En esta línea, ha hecho alusión a los principios de igualdad universal para rechazar los criterios de exclusión social o de "prioridad nacional" que intentan imponer las fuerzas de derecha y extrema derecha en las instituciones.

"Como recordó el papa León XIV en su reciente discurso en el Congreso de los Diputados, estas posturas vulneran gravemente el principio universal de la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos. Frente a los mensajes simplistas, nosotros defendemos políticas útiles y soluciones reales", ha concluido.