Publicada una investigación de la ULE sobre los briófitos de la provincia de León que documenta 541 especies

Portada del libro 'Biodiversidad botánica leonesa: Los Briófitos', publicado por la Universidad de León. - ULE

LEÓN 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Publicaciones de la Universidad de León (ULE) ha editado un libro titulado 'Biodiversidad botánica leonesa: Los Briófitos', que recoge los resultados de un trabajo llevado a cabo por un equipo de investigadores integrado por Ángel Penas Merino, Luis Herrero Cembranos y Sara González del Río, que introducen al lector en el mundo de los briófitos (musgos, hepáticas y antocerotas) que habitan en la provincia de León y documenta 541 especies.

Los briófitos son plantas terrestres, en general de pequeño tamaño, muchas de ellas con menos de dos centímetros de longitud, que solo excepcionalmente pueden alcanzar los 25. A menudo viven en el suelo y abundan en lugares relativamente húmedos, donde a veces es posible encontrar gran variedad de especies y exuberancia de individuos.

Tomando como referencia los datos proporcionados por el Sistema Global de Información sobre Biodiversidad (GBIF), el volumen se erige como una pieza de relevancia en el ámbito científico, puesto que documenta con rigurosidad la presencia de 454 especies de musgos (Bryopsida), 86 de hepáticas (Marchantiophyta) y una de antocerotas (Anthocerophyta) en el territorio leonés.

Mediante un análisis exhaustivo se presentan los taxones agrupados por división, clase, orden y familia, y se evalúa la riqueza y diversidad biológica mediante el cálculo del índice de Shannon, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La contribución de esta obra al conocimiento botánico de la región es significativa, constituyendo una herramienta de referencia "indispensable" para investigadores, estudiantes y amantes de la botánica y la conservación.

El libro tiene 331 páginas, su formato es de 17 por 24 centímetros, en encuadernación rústica cosida, a todo color. El diseño y maquetación han sido realizados por David Aller Llamera y el título se puede adquirir por 18 euros en librerías especializadas o en la propia página web de la ULE.