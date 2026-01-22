Publicado el cese de Juan Vicente Herrera como consejero nato del Consejo Consultivo tras finalizar su mandato

VALLADOLID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera ha sido cesado como consejero nato del Consejo Consultivo de Castilla y León por la finalización 'ex lege' de su mandato conforme a la Ley reguladora órgano estatutario.

El cese de Juan Vicente Herrera como consejero nato del Consejo Consultivo tendrá efectos a partir de mañana, viernes 23 de enero, tras la publicación de la Resolución de la Presidencia de las Cortes publicada este jueves en el Bocyl.

En la Resolución del 15 de enero el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, agradece a Juan Vicente Herrera los servicios prestados.