Publicados los domingos y festivos de apertura comercial en 2027 que comenzarán el 3 de enero

Archivo - Interior de una de las tiendas de moda urbana JD. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publica en su edición de este miércoles, 4 de noviembre, la Orden de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio por la que se establece el calendario de domingos y días festivos de apertura autorizada para los establecimientos comerciales en la Comunidad Autónoma durante el año 2027.

El calendario de aperturas comerciales comenzará el domingo 3 de enero y seguirá el domingo siguiente, el día 10, para continuar en marzo con la apertura comercial el 25, Jueves Santo. También se ha dado el visto bueno a la apertura comercial los domingos 27 de junio y 4 de julio, el lunes 16 de agosto --el día 15 cae en domingo y el festivo pasa al lunes--.

Por último, el próximo año se ha autorizado la apertura comercial los cuatro domingos de diciembre, días 5, 12, 19 y 26.