Los '4 de Pucela' interrumpieron la crono de la Vuelta Ciclista para "dar visibilidad" al genocidio en Gaza

Los '4 de Pucela', en el banquillo minutos antes del juicio contra ellos por los incidentes en la crono de la Vuelta Ciclista a España 2025 en Valladolid. - EUROPA PRESS

Alegan que su acción "pacífica" estaba "planificada" y que escogieron un punto del recorrido idóneo para evitar un posible accidente

El fiscal del caso ha rebajado a un año su petición de pena para los cuatro acusados por delito de desórdenes públicos

VALLADOLID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los '4 de Pucela', las cuatro personas acusadas por tratar de interrumpir la crono de la Vuelta Ciclista a España celebrada en Valladolid en 2025, han alegado este martes en su defensa que su acción "pacífica" pretendía únicamente dar "visibilidad" al genocidio cometido por el Estado de Israel contra el pueblo palestino y que para ello, de forma totalmente "planificada", eligieron el punto del recorrido más seguro para todos.

Su alegato lo ha podido escuchar la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid antes de dejar visto para sentencia un juicio que desde primera hora de la mañana ha sido seguido ante las puertas del Edificio de los Juzgados, desde las 09.30 horas y hasta su conclusión, por más de un centenar de personas que en todo momento ha coreado consignas de apoyo a los acusados y ha enarbolado banderas propalestinas.

En el interior del edificio judicial, los autodenominados '4 de Pucela', tras negarse a responder a las preguntas de la letrada de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), personada como acusación popular y a la que consideran que representa los "intereses ilegítimos del Estado genocida" israelí, sí han coincidido al señalar ante su defensor y el fiscal del caso que el día de los hechos, sobre las 15.00 horas del 11 de septiembre del pasado año, se encontraban en las inmediaciones de la Plaza de la Universidad, por donde estaba previsto que transcurriera la prueba deportiva, con el fin de no limitarse a protestar por lo ocurrido en Gaza sino para dar "más visibilidad" a esa repulsa.

"Estaba planificado de antemano", han corroborado los cuatro acusados, en referencia a esa irrupción durante el recorrido de la crono para denunciar la participación en ella del equipo Israel-Premier Tech. Para su acción "pacífica" habían elegido un tramo ascendente entre la Plaza de La Antigua y la Plaza de la Universidad, concretamente el ubicado en la calle Arzobispo Gandásegui, debido a que había la suficiente visibilidad y esa subida ayudaba a que los ciclistas fueran a menor velocidad, los que minimizaba situaciones de riesgo tanto para los motociclistas de la Guardia Civil que precedían al ciclista como para los deportistas y los propios activistas.

Así, han indicado que nada más saltar el vallado, enarbolando banderas palestinas, fueron sacados de la calzada en apenas "quince segundos" por agentes uniformados y de paisano de la Policía Nacional. "Accedimos al recorrido nada más pasar el anterior ciclista que precedía al del equipo israelí", ha recordado Juan Carlos G.F, uno de los cuatro ocupantes del banquillo junto con Eva Cristina V.M, José Javier R.L. y Jorge L.C, con la particularidad de que los dos primeros ni siquiera fueron identificados ni detenidos ese día.

Los otros dos, Jorge y José Javier, si fueron detenidos y, a mayores del delito de desórdenes públicos por el que se imputa a todos, se enfrentan a cargos por otro delito de resistencia, y ello a pesar de que ambos, en el acto del juicio oral, han sostenido que se limitaron a ejercer una "resistencia pasiva", el primero de ellos "para evitar ser arrojado al suelo" y el segundo porque, como así ha denunciado, pesa únicamente 64 kilos y fue "lanzado contra las vallas" por los policías.

"Se trataba de quedar no como meros espectadores de un genocidio televisado sino de hacer algo más visible, de forma pacífica, sin poner en riesgo a nadie", ha insistido Jorge L.C, resumiendo así el sentir unánime de sus otros tres compañeros de banquillo, quienes también ha coincidido al mostrar su estupor por verse inmersos en un procedimiento de este tipo, ya que otros cientos de miles de personas participaron en otras muchas protestas en el resto del país por este mismo motivo y en su caso su actuación ha quedado reducida a unas meras sanciones administrativas. De hecho, han recordado que otros activistas que intervinieron en el Paseo de Zorrilla, junto al Corte Inglés, fueron multados con 300 euros.

Con carácter previo, policías nacionales que, tanto uniformados como de paisano, participaron en el dispositivo especial de seguridad, reforzado ese día ante los incidentes previos en otras capitales del país, han ratificado que los cuatro acusados se saltaron el vallado y accedieron al circuito, poniendo en serio peligro a los participantes, así como que dos de ellos, José Javier y Jorge, opusieron "resistencia activa",

VINCULADOS CON IZQUIERDA CASTELLANA

"En ese tramo había un cambio de rasante que dificultaba la visibilidad. Por ello, hubo mucho riesgo para nosotros, los ciclista y los propios acusados, de no haber actuado con celeridad podrían habernos llevado por delante", ha enfatizado uno de los policías, mientras que otro compañero de la Brigada Provincial de Información ha explicado que estaban sobre aviso ese día y centraron el dispositivo en los cuatro acusados por su actitud sospechosa y porque conocían su vinculación con la extrema izquierda, en concreto con la formación Izquierda Castellana (IZCA). De hecho, uno de los funcionarios ha recordado que conocía a uno de ellos por haber participado en su día en la ocupación del Hotel Marqués de la Ensenada, convertido luego en en Centro Social Okupado (CSO) 'La Molinera'.

En el trámite de conclusiones, el fiscal del caso, que inicialmente solicitaba 21 meses de prisión para los '4 de Pucela' por desórdenes públicos--del artículo 558 del Código Penal--y otros cuatro meses y quince días más para José Javier y Jorge, ambos por otro de resistencia, ha mantenido esta última pena para los aludidos pero, en cambio, ha rebajado a un año la pena de prisión para los cuatro por el primero de los delitos, al entender que todos ellos pretendieron dar "un paso más" en las protestas que otras muchas personas protagonizaron ese día y trataron de alterar, interrumpir u obstaculizar" la prueba deportiva, con el consiguiente riesgo para los participantes, "aunque el deseo de ellos no fuera ese".

"Hay protestas a diario, amparadas por el derecho, como por ejemplo la protagonizada por esas personas que se han concentrado a las puertas de este edificio, pero ¿qué les parece si hubieran entrado para tratar de interrumpir el juicio?", ha interpelado el acusador público, a cuya petición de pena se ha adherido la representante de ACOM, quien pedía penas superiores que no ha podido mantener ya que su escrito de calificación fue presentado en su momento fuera de plazo.

EL "DESASOSIEGO" DE LA DEFENSA

Por su parte, la defensa ha pedido un fallo absolutorio tras recordar que actos de esta misma naturaleza en el resto de España habían concluido sin actuaciones penales contra los participantes y quedaron reducidas a meras sanciones administrativas.

En su intervención, el defensor sí ha aprovechado para testimoniar su "desasoiego", no sólo porque ACOM hubiera pretendido "disciplinar a todos aquellos que se oponen al genocidio que está cometiendo el Estado de Israel", sino también por el hecho de que Ministerio Público, como entidad, haya mantenido la acusación contra sus patrocinados, "que se han limitado a ejercer el derecho legítimo de protesta".

"Ante un genocidio televisado en directo, ¿qué tienen que hacer los ciudadanos? Lo mínimo que tienen que hacer es protestar como han hecho mis patrocinados, al igual de lo ocurrido en otras muchas partes del país", ha aseverado el defensor, quien ha extendido también su "desasosiego" a la investigación a la que se han visto sometidos los acusados por la Policía Nacional por el mero hecho de su adscripción ideológica. Estas personas fueron juzgadas ya por los policías antes de participar en los hechos", ha sentenciado.