Puente afirma que la nueva estación de trenes transformará Valladolid y carga contra el bloqueo de Ayuntamiento y Junta

1097763.1.260.149.20260619131930 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (c), durante el inicio de las obras de remodelación y ampliación de la estación de tren Valladolid-Campo Grande, a 19 de junio de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). Este acto, pre - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado que la futura estación de trenes Valladolid-Campo Grande transformará la ciudad, que jugará en "primera división", y ha cargado contra los bloqueos del Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León a la integración del ferrocarril.

Puente se ha expresado así durante la puesta de la primera piedra de la estación, en la que se invertirán 260 millones y que ha arrancado con la construcción del primer muro pantalla del aparcamiento subterráneo, que tendrá capacidad para 605 plazas, distribuidas en cuatro plantas y contará con una superficie total de 29.275 metros cuadrados y supone el inicio de la construcción de los más de 19.500 metros cuadrados de pantallas de hormigón que conformarán su estructura, en la que se van a invertir 61,3 millones de euros.

El ministro y exalcalde de Valladolid ha introducido en los cimientos una 'cápsula del tiempo' a modo de primera piedra fundacional, una urna en la que se han introducido periódicos del día, monedas de curso legal, el acta oficial de la obra y una memoria USB con información del proyecto en un acto en el que ha confesado sentirse "nerviosísimo".

La transformación de la estación de Valladolid-Campo Grande incluye la remodelación completa que supondrá que pase a contar con siete vías y cuatro andenes para servicios de alta velocidad y cinco vías y dos andenes de ancho convencional.

Óscar Puente ha incidido en que ahora se puede hablar en "presente" de la estación, cuyas obras se prolongarán más de 40 meses, después de muchos años de hablar de ella y una licitación del proyecto que se produjo hace más de siete años, en abril de 2019.

El titular de Transportes ha afirmado que Valladolid necesita una estación "con la que juegue en la primera división de las ciudades españolas" que supondrá un nuevo nodo ferroviario a nivel nacional, "un punto estratégico vertebrador" de la red arterial hacia el norte, el noroeste, pero también hacia el sur y al este de la Península, que mantendrá la estación en el centro y transformará el entorno urbano.

Puente ha apuntado que la "mejor estación" es la que "conecta", "integra", "genera ciudad" a su alrededor y "resuelve el debate" pero también las necesidades que de conectividad ferroviaria con el resto del país.

"Es una nueva plaza, son nuevos espacios públicos, es una gran pasarela, son nuevas zonas verdes, son nuevos recorridos peatonales y son nuevas conexiones ciclistas", ha agregado el ministro, quien ha recordado que la infraestructura estará preparada para "multiplicar" su capacidad y albergar a 5 millones de viajeros, 17.500 diarios.

VENTAJAS

Además, ha destacado otras bondades de la estación, que ha afirmado servirá para mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación, con la apuesta por espacios verdes y al favorecer el uso de medios de transporte que reduzcan el consumo de combustibles fósiles. "Hay infraestructuras que transforman ciudades. Esta estación pertenece a esa categoría porque va a transformar Valladolid mucho más de lo que algunos creen", ha añadido.

Puente ha argumentado que Valladolid "ya había tomado una decisión" sobre el futuro del ferrocarril y ha recordado que había un convenio, una planificación y financiación con actuaciones por 481 millones de euros, de los cuales 182 correspondían a Adif y 299 a la sociedad Valladolid Alta Velocidad, con un modelo acordado por administraciones en 2017 que el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León "han bloqueado cuando empezaba a dar sus mejores resultados".

A este respecto, ha señalado que hay actuaciones finalizadas, proyectos ya redactados para integrar el ferrocarril en la ciudad, una actuación que considera que hace "ganar" a la ciudad y los vecinos, frente a lo que ha situado "el bloqueo y los incumplimientos".

Como ejemplo de ello ha señalado el proyecto para mejorar y ampliar el paso peatonal y ciclista de San Isidro, que se entregó al Ayuntamiento en septiembre de 2025, con un importe de 5 millones de euros y la financiación "en el banco", pero a día de hoy pendiente de aprobación municipal.

En la misma línea, ha señalado el proyecto del Arco de Ladrillo, en el que se sustituye el actual paso elevado por un paso inferior moderno con cuatro carriles y espacio peatonal y ciclista, lo que se aprobó por Adif en 2024 con un importe de 30 millones de euros, "también con el dinero en la cuenta de la sociedad", pero el Ayuntamiento solicitó anular su aprobación.

Así, ha recordado que Adif incorporó las observaciones que el Consistorio había hecho, volvió a remitir la documentación, pero el Ayuntamiento volvió a informar negativamente, por lo que está "bloqueado" mientras se ha decidido "sostener provisionalmente una infraestructura que ya no responde a las necesidades de la ciudad, malgastando 2,5 millones de euros del dinero de todos".

MÁS BLOQUEOS

Óscar Puente también se ha referido a la vía de Ariza, "la prueba más clara de que el problema no era técnico", una actuación que incluye tres pasos transversales con un importe total de 25 millones, también con el dinero en la cuenta de la Sociedad, que tenía los proyectos redactados, con autorizaciones de obra y ocupación de terrenos, la baja de la vía y su desmantelamiento, con una conformidad del Ayuntamiento.

Sin embargo, ha censurado que Ayuntamiento y Junta votaran en contra de aprobar los proyectos del Consejo de Administración el 12 de junio de 2025 y el bloqueo se repitiera en el Consejo de Administración de 6 de octubre de 2025.

En esta línea, ha criticado que la Junta tenga la construcción de la nueva estación de autobuses bloqueada, sin ni siquiera hecha la redacción del anteproyecto "mientras van a dilapidarse 5 millones de euros públicos en remodelar la vieja estación" que de acuerdo con el convenio y al planeamiento urbano debe ser demolida.

Además, ha agregado que el Ayuntamiento tampoco está al corriente de los pagos con la sociedad Valladolid a alta velocidad y debe 11 millones de euros de la anualidad de 2024.

"La verdad es que no se de dónde piensan sacar los fondos en caso de realizar su inverosímil soterramiento milmillonario", ha afirmado Óscar Puente, quien ha añadido que intentan incluso bloquear la resolución del convenio a la que el Ministerio y Adif se han visto "obligados" al estar paralizado y no haber acuerdo, dada la imposibilidad de ejecutar las actuaciones acordadas, ya que lo han recurrido.

El ministro ha incidido en una "deslealtad institucional" que llega al punto de que el Ayuntamiento también ha impugnado el acto de aprobación técnica del proyecto de construcción de la remodelación de la estación. "Está actuando como el perro del hortelano, ni come ni deja comer", ha señalado.

En este contexto, ha pedido a los empresarios que piensen en los millones de euros que tiene la Sociedad Valladolid Alta Velocidad "en su caja", con proyectos aprobados y obras que no se van a realizar y ha cuestionado qué ciudad se puede "permitir el lujo" de tener financiación, proyectos aprobados y no acordar la licitación de las obras, algo que cree que en cualquier otro sitio hubiera ocasionado un "auténtico tumulto" entre empresarios y administración.

Puente ha criticado la política "de inacción y obstaculización" del PP al Gobierno, que considera le está saliendo "carísima" a la ciudadanía de Valladolid" y ha censurado el uso de una "falsa ambición" como "coartada para no hacer nada", tras lo que ha criticado a aquellos que "ponen palos en las ruedas", entre los que ha señalado al alcalde, Jesús Julio Carnero, y al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.