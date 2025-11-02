Puente afirma que el PP espera que La Moncloa "le caiga llovida del cielo" con la "colaboración de algunos jueces"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (d) participa en la Fiesta de La Rosa del PSOE, en el restaurante Royfe, a 2 de noviembre de 2025, en Candeleda, Ávila. - Rafael Bastante - Europa Press

Lamenta la "doble vara de medir": "Yo soy muy malo si digo lo de las gafas, pero Isabel Díaz Ayuso es muy buena si llama a Pedro Sánchez hijo de puta"

CANDELEDA (ÁVILA), 2 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha advertido de que el PP espera que La Moncloa "le caiga llovida del cielo" con la "colaboración de algunos jueces" y el "empuje" del "poder económico y la batería mediática que tiene".

En su intervención en la Fiesta de la Rosa del PSOE en Candeleda (Ávila), Puente ha lamentado que el PP quiere gobernar España "sin hacer absolutamente nada" porque "el trabajo se lo van a dar hecho otros".

"La democracia está siendo en este momento socavada. Hay quien pretende llegar al poder sin el poder de las urnas, solo a base del poder del dinero y del poder de determinados medios y de determinados jueces", ha dicho, para incidir en que el PSOE no lo va a "permitir".

Puente ha tildado al PP de "panda de amateurs" en la oposición y le ha acusado de tener un proyecto no para la mayoría, sino para "unos pocos", basado en "perpetuar privilegios", "vaciar lo público y transmitirlo a lo privado" y "enriquecerse a costa de los trabajadores".

"¿Creéis de verdad que con ese proyecto pueden convencer a una mayoría social de que les apoye? No, por eso no lo explican", ha apuntado el ministro socialista, quien ha denunciado, además, la "ley del embudo" y "doble vara de medir" que hay en España

En este sentido, ha rechazado que se le haya acusado de mofarse de la apariencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras el 'look' con gafas del presidente Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado.

"Yo soy muy malo si digo lo de las gafas, pero Isabel Díaz Ayuso es muy buena si le llama al presidente del Gobierno hijo de puta", ha manifestado al respecto, para aclarar que él no se ha metido "con el físico de nadie".

En este contexto, ha cuestionado que al PSOE "siempre" se le "mide con otro patrón" y tiene que "jugar con una mano atada a la espalda" mientras el PP "puede hacer lo que quiera" y "llamar lo que quiera" a los socialistas.

"Con eso no trago", ha sentenciado, para defender que el PSOE no debe ser "sumiso". "No nos vamos a echar atrás, ni un paso atrás. Vamos a seguir defendiendo a nuestro país, a nuestra España, a la España de todos, a la España diversa, plural. No a la que ellos quieren ver, que no existe", ha concluido.