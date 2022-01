Puente augura el "principio del fin de Casado" y asegura que "la disyuntiva es entre Sánchez y Mañueco está clara"

MEDINA DEL cAMPO (VALLADOLID), 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid y secretario general del PSOE provincial, Óscar Puente, ha augurado "el principio del fin" del presidente del PP, Pablo Casado, tras las declaraciones de este sábado del expresidente del Gobierno, José María Aznar, a quien, según ha afirmado Puente, "su olfato le dice que Casado está en la parrilla de salida".

"Estoy convencido, como Aznar, que dejó clara una cosa, y es que su olfato le dice que Casado está en la parrilla de salida", ha aseverado, pues, a su juicio, "le están preparando la salida a Casado porque el PP se va a estrellar".

Así lo ha indicado ante el medio centenar de asistentes al acto celebrado en el Hospital Simón Ruiz de la localidad vallisoletana de Medina del Campo, en la tercera jornada de campaña y en el que también han intervenido el secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca; el secretario general del PSOE de Medina del Campo, Luis Manuel Pascual; la cabeza de lista a las Cortes por Valladolid, Patricia Gómez y la ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

"Que poquito queda ya para acabar con estos 35 años: 15 días en los que hay que darlo todo porque lo tenemos en la mano", ha aseverado Puente, en referencia a un proceso electoral en el que el PP "cree que va a ganar por decreto" cuando ha convocado "unas lecciones en plena pandemia y ha roto con un socio de gobierno de mala manera".

En referencia a la campaña de los 'populares', Puente ha criticado que "Mañueco es el liderazgo más endeble que ha tenido la derecha" y le ha acusado de no haber hablado de Castilla y León cuando "lo normal" es que hubiese hablado de su proyecto y su balance: "Pero no lo hace porque no puede, porque no ha tenido liderazgo en un gobierno de coalición en el que no ha sabido imponerse".

Según ha señalado Puente, Mañueco "está huyendo de ese bagaje porque se llama trama eólica" entonces, lo que hace es decir que su objetivo es "parar al sanchismo" pero, ante esa disyuntiva, Puente lo tiene "clarísimo": "Si hay que elegir entre Sánchez y Mañueco, adelante".

"Si la disyuntiva es entre la decadencia y un gobierno de la extrema derecha y un gobierno socialista, no puede estar más clara", ha incidido, pero también ha vaticinado que el PP quedará "por detrás" de ellos en las urnas y que "lograrán que no sumen con la extrema derecha y que Tudanca gane las elecciones".

"Lo que nos jugamos ahora no es una continuidad de la derecha sino una derecha reforzada con la extrema derecha", ha advertido, y por eso, ha llamado a apoyar "la alternativa de Tudanca" para "aprovechar los recursos y reforzar los servicios públicos que el PP se está cargando".