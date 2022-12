Puente destaca que se enfrentará "al tercer candidato del PP en tres elecciones" y asegura que "no será el último"

VALLADOLID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha aseverado este martes durante uno de los plenos municipales celebrados en el Ayuntamiento, que en las elecciones del próximo mes de mayo de 2023 se enfrentará "al tercer candidato del PP diferente" en tres convocatorias consecutivas, tras lo cual ha asegurado que "no será el último".

Así lo ha señalado Puente en una intervención que ha realizado haciendo el uso de la palabra como presidente del Pleno del Ayuntamiento justo antes de la votación de la aprobación inicial del Presupuesto municipal para 2023.

Ha sido la primera parte de una sesión doble, con dos plenos, ya que a continuación de éste que ha concluido a las 11.35 horas se ha iniciado un segundo con el orden del día ordinario correspondiente al mes de diciembre. De hecho, se ha dado la circunstancia de que el alcalde de la ciudad ha comenzado la jornada sin mascarilla.

En esa intervención, el alcalde ha hecho hincapié especialmente en rebatir los argumentos planteados por el PP y Vox, los dos grupos de la oposición que han votado en contra de la aprobación del Presupuesto.

En especial, ha ironizado con que la presidenta del Grupo Municipal Popular, Pilar del Olmo, que recientemente ha comunicado que no aspira a ser candidata del PP en las elecciones municipales del próximo año haya esbozado en sus intervenciones que éstos serían los últimos presupuestos del equipo de Gobierno liderado por el PSOE y Valladolid Toma la Palabra.

"Hay que tener coraje para estar en la situación en la que están ustedes y venir a decirme que serán mis últimos presupuestos", ha enfatizado el alcalde socialista.

De hecho, Puente ha destacado que el próximo 28 de mayo tendrá como rival en las urnas a un candidato del Partido Popular, todavía por conocer, que será el tercero en tres convocatorias consecutivas, después del exalcalde Francisco Javier León de la Riva, que ganó las elecciones en 2015 sin mayoría absoluta lo que favoreció el cambio de gobierno con un acuerdo entre PSOE, VTLP y Sí Se Puede; y de la propia Pilar del Olmo, a la que el actual regidor derrotó en las urnas con mayoría simple.

Además, Puente ha pronosticado que "ahí", en referencia a la bancada del Grupo Socialista "va a haber más concejales de los que hay ahora --once--" y seguirán en el Gobierno municipal. Mientras, ha apostillado que el PP "no quiere saber nada" de Del Olmo y "de lo que no hay ninguna duda" es de que la exconsejera de la Junta no estará en la corporación en el mandato que comenzará en junio de 2023.

PANTOJA VS DERULO

En su argumentación, Óscar Puente ha respondido también a algunas críticas por el excesivo gasto en los conciertos de las Fiestas de Valladolid y ha aseverado que el modelo del Partido Popular era "el de la Pantoja" y el del actual equipo de Gobierno es "el de Jason Derulo".

En este sentido, ha recordado que han traído a la Plaza Mayor el pasado mes de septiembre a una "estrella internacional" como el artista estadounidense mientras que "ustedes", en referencial al PP, trajeron "a la Pantoja poco antes o poco después de ingresar en prisión".

Isabel Pantoja actuó en dicho espacio vallisoletano en mayo de 2007 con motivo de las Fiestas de San Pedro Regalado en el que fue su primer concierto después de haber sido detenida pocos días antes como consecuencia de la investigación de la 'operación Malaya'. La tonadillera no ingresaría en prisión por dicha causa hasta 2014, siete años después de su concierto en la Plaza Mayor.