El Puente llevará a toda la provincia talleres y juegos para "derribar" los estigmas de la salud mental

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación El Puente Salud Mental Valladolid iniciará en Tudela de Duero la próxima semana su recorrido por toda la provincia para "derribar" a través de talleres, charlas y juegos, los "prejuicios" que se mantienen sobre la salud mental.

El diputado de Familia e Igualdad, Acción Social y Centros Asistenciales, Alfonso Romo y la presidenta de la asociación, Raquel Barbero, han presentado esta iniciativa denominada 'Tacha el estigma' y que nace con un "objetivo muy claro, promover la salud mental y derribar mitos y falsas creencias en el ámbito de la salud mental".

"Sabemos que el estigma sigue siendo una de las barreras más dolorosas y difíciles de superar para quienes atraviesan un problema de salud mental", ha argumentado Barbero, al tiempo que ha asegurado que estos prejuicios se traducen "en discriminación, rechazo y aislamiento" por lo que "limita oportunidades de estudio y de trabajo, dificulta las relaciones sociales y familiares" y retrae a quienes los padecen a "pedir ayuda por miedo a ser juzgadas". "En definitiva, el estigma genera un sufrimiento perfectamente evitable", ha apostillado.

De ahí que la campaña trate de "informar, sensibilizar e invitar a la reflexión colectiva" a través de acciones "cercanas y participativas" como el juego 'Mente en Raya'.

"Queremos que la sociedad se atreva a tachar los estigmas y a construir un entorno inclusivo, libre de prejuicios, donde cada persona pueda vivir con dignidad y sin miedo a ser juzgada", ha añadido para incidir en que desde El Puente Salud Mental Valladolid aspiran a que esta campaña sirva para construir "una sociedad más justa, solidaria y humana, donde la salud mental se entienda como un pilar fundamental del bienestar de todas las personas al mismo nivel que la salud física".

La asociación iniciará la campaña la "próxima semana" en Tudela de Duero para hacerla "extensiva" a toda la provincia. "De momento, vamos a estar presentes en Medina de Rioseco, Rueda, La Cisterniga, Mojados. También en Pedrajas... Vamos a llegar a donde podamos porque nos parece muy interesante llevar a las plazas, a espacios públicos, lo que es la salud mental, que sea un foro de debate y con un juego con el que se va a crear conciencia positiva sobre salud mental derribando prejuicios y falsas ideas preconcebidas en cuanto a salud mental", ha abundado.

La campaña se centra en el medio rural al considerar que es un entorno algo más sensible a los prejuicios sobre este tipo de patologías, aunque con matices. "Sí hay algo más de estigma, pero es que el medio rural es bueno para todo. Quiero decir que hay entornos en los que una persona con problemas de salud mental se siente muy bien acogido, mejor incluso que en una ciudad, porque una ciudad es mucho más impersonal. Y, por desgracia, también tenemos la otra visión, que una persona que tenga un problema de salud mental en algunas ocasiones puede estar mucho más estigmatizado", ha reflexionado.

Por su parte, Alfonso Romo ha mostrado su apoyo a la asociación y el "compromiso" de la Diputación en seguir apoyando este tipo de iniciativas que promueven para que lleguen "tanto a Valladolid capital como a la provincia". Además ha recogido el guante lanzado por la presidenta y ha ofrecido Pedrajas de San Esteban, donde es el regidor, para que se desarrolle también esta iniciativa.