Puente pide "un cambio de cabeza" en el Real Valladolid con instituciones que "empujen" y un proyecto que "ilusione"

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 25 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha considerado esencial "un cambio de cabeza" en el Real Valladolid, con instituciones que "empujen" y un proyecto "coherente" que "ilusione". "Hace falta un cambio", ha defendido.

Tras consumarse el descenso de equipo a Segunda división después de su derrota contra el Betis, el que fuera alcalde de Valladolid ha subrayado la importancia de un cambio, ya que, a su juicio, es muy difícil que la afición se vuelva a ilusionar con el actual presidente, Ronaldo Nazario.

De este modo, ha augurado que si este proyecto tiene continuidad se volverá ver un Estadio Zorrilla con 8.000 aficionados pese a tener 25.000 plazas y "todo se habrá tirado por la borda".

"Lo que más me duele es que se ha visto desde el primer día, no es algo sobrevenido, ha habido una sensación desmantelamiento deliberado de la plantilla, algo incomprensible", ha lamentado Puente, quien ha asegurado que no le preocupa que el Real Valladolid esté una temporada en segunda sino su futuro.

"Es necesario un cambio en la cabeza y que quien venga sea capaz de trazar un proyecto coherente y que ilusione", ha señalado, un punto en el que ha defendido la importancia de que las instituciones se impliquen. "Las ciudades tienen un líder y ese líder se tiene que involucrar y tiene que participar, la figura del capitán de la ciudad debe ser una figura activa", ha reseñado.

Finalmente, Óscar Puente ha considerado como exalcade que hay cuestiones que desde el Ayuntamiento se deben defender, y un asunto como este ahonda en la "pertenencia y la autoestima". "No todo es arreglar calles, hay valores que hay que cuidar", ha concluido.