Puente, sobre las reclamaciones de AVE o soterramientos: "¿Por qué es tan difícil hacer política para adultos?"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 3 de noviembre de 2026. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID/VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reflexionado este martes sobre las reivindicaciones de líneas de AVE o soterramiento en muchos lugares de España, entre los que ha incluido el caso del proyecto ferroviario de Valladolid, en la que fue alcalde, y ha abogado por que debería haber existido un "criterio general que sirviera para todos" para evitar "discriminaciones", pero ante ello se ha preguntado "por qué es tan difícil hacer política para adultos".

Así lo ha señalado el ministro y exalcalde de Valladolid en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en la que ha respondido a numerosas cuestiones relacionadas con el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) la pasada semana con 69 fallecidos y a la situación de las infraestructuras ferroviarias en España.

En este sentido, ante una pregunta relativa a si se había centrado más la política de infraestructuras en España a ampliar la red de alta velocidad y no a garantizar el buen funcionamiento de las ya existentes, Puente ha planteado una reflexión sobre las reclamaciones políticas en "todos los territorios" sobre líneas de AVE u otras infraestructuras ferroviarias.

"No hay nadie que no presione al máximo para que la alta velocidad llegue a su territorio y si no llega, lo convierte eso en una herramienta política de primer orden, analicen la historia de este país los últimos 20-30 años. Si no tienes alta velocidad, no eres nadie, no se te trata como mereces", ha apuntado Puente, que no ha querido poner ejemplos pues considera que se trata de una actitud que "concierne a todos" porque "no es ni de un partido ni de un responsable político".

"Creo que es un debate social de la propia sociedad", ha enfatizado el ministro socialista, que ha hecho extensivo el asunto a "los soterramientos" pues considera que también "todo el mundo quiere el tren soterrado al paso de su ciudad" cuando asegura que existe un "cálculo aproximado, no actualizado", de que los protocolos de soterramiento de ferrocarril en toda España tienen un coste de "40.000 millones de euros"

"Y si no hay soterramiento es que tu ciudad es de segunda división. Y lo hablo yo por la mía --en relación a Valladolid--", ha aseverado Puente, quien tuvo que asumir la renuncia al proyecto de soterramiento en 2017 cuando era alcalde de la ciudad y desde 2023, como ministro, ha mantenido un desencuentro constante con el actual regidor, el 'popular' Jesús Julio Carnero, y su equipo de Gobierno que defienden que el soterramiento es posible y viable mientras las entidades ministeriales siguieron la apuesta por una integración en superficie hasta el punto de iniciar hace un año la disolución de la sociedad creada para llevar a cabo el proyecto.

"Cuando tú dices aquí no se puede soterrar, hay gente que te sale y te dice, ¿por qué en Murcia sí?", ha añadido, antes de preguntarse "por qué en Murcia alguien decidió" que sí que se ejecutaría el soterramiento y por qué no hubo "un criterio general que sirviera para todos".

De hecho, ha añadido otra pregunta: ¿Por qué es tan difícil hacer política para adultos en nuestro país?, pues ha apostillado que lo ve como una "cuestión de pedagogía social" y de dirigirse hacia "una sociedad adulta que entienda que los recursos son finitos, que establezca reglas que impidan las discriminaciones".

Sin embargo, considera que en España se ha dado una "espiral social" en los últimos 30 años en los que reconoce que se han tomado decisiones que "puede que hayan sido equivocadas" y de las que ha evitado responsabilidad a "un partido concreto" o a algún responsable político, sino a ese clima social.