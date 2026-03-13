Puente reivindica la "cercanía de alcalde" de Martínez frente a Mañueco que ha "engañado" a Valladolid con Carnero

En Valladolid, Mitin de cierre de campaña del PSOE con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al candidato, Carlos Martínez, el ministro de Transportes, Óscar Puente y el expresidente Jose Luis Rodríguez Zapatero. - CLAUDIA ALBA / EUROPA PRESS

VALLADOLID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reivindicado este viernes en Valladolid el "modelo de la cercanía, de la proximidad, de alcalde" del candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, frente al representante del PP y presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, de quien ha dicho que "engañó" a la ciudad de Valladolid al "quitarse de encima" al actual alcalde de la capital vallisoletana Jesús Julio Carnero.

Puente ha abierto el último acto de la campaña electoral del PSOE en Valladolid, celebrado en la Cúpula del Milenio, con "2.000 personas dentro y 2.000 fuera", según fuentes del Partido Socialista, que ha habilitado pantallas en el exterior de este espacio para que los simpatizantes pudieran seguir el mitin en una tarde ya algo fría en la ciudad vallisoletana.

El ministro y exalcalde de la ciudad ha dedicado una parte inicial de su intervención a recordar el primer acto político que celebró Pedro Sánchez en Valladolid en febrero de 2017 en el camino a la campaña de las Primarias para volver a ser secretario general del PSOE, lo que ha considerado la "forja de un líder". También ha mencionado las acciones y decisiones que ha tomado el hoy presidente del Gobierno pese a que le decían que "no era posible", como prosperar una moción de censura contra el Gobierno del PP o subir el salario mínimo inter profesional y las pensiones.

El ministro ha enfatizado que el actual jefe del Ejecutivo es la "referencia del progresismo mundial" y por ello, ha aseverado, los socialistas españoles "ya no tienen que fijarse" en otros países para encontrar modelos socialdemócratas, como en su día sucedía con Olof Palme o Willy Brandt.

'NO A LA GUERRA'

Sánchez es, ha recalcado Puente, un líder que "no llega en calesa" y que es capaz de "pararse frente a un abusón que quiere poner en guerra al mundo" para decir "no a la guerra", en alusión al presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, y su política internacional. En ese momento los asistentes han coreado al unísono 'No a la guerra'.

En clave autonómica, Puente ha respaldado la candidatura de Carlos Martínez a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, al que ha definido como una persona "humilde" con un modelo "de la cercanía, de la proximidad, el modelo de alcalde llevado a presidente de la Junta de Castilla y León", al recordar que es regidor de Soria y por ello llega con el "aval" de quien "se remanga" para mantener población en su ciudad y de quien "le tira la gente de la chaqueta por la calle".

Por el contrario, considera que Alfonso Fernández Mañueco no sale a la calle, salvo ahora en la campaña electoral, y además le ha vuelto a reprochar que si no fuera por un "tuit" que el propio Puente escribió en la red social 'X' cuando comenzó a verse la gravedad de los incendios que afectaron el pasado verano a Castilla y León "seguiría en la playa en Cádiz", al tiempo que ha defendido que en sus mensajes no frivolizó con los incendios, algo de lo que le ha acusado Mañueco cuando le ha tratado de "meter en la campaña".

Por ello, ha defendido que la comunidad necesita a un presidente que "cuando vienen mal dadas no se quede en el coche con el aire acondicionado mientras su tierra se quema".

A Fernández Mañueco también le ha acusado de "engañar" a la ciudad de Valladolid al quitarse "de encima" a Jesús Julio Carnero porque, según su interpretación, "creía que le iba a hacer competencia", y el resultado ha sido que el actual alcalde de la ciudad es "el tocomocho, el timo de la estampita".

Así ha relatado de nuevo como, después de las elecciones municipales de mayo de 2023, en las que cabe recordar que la de Puente fue la lista más votada pero no pudo lograr los apoyos necesarios para ser investido, de modo que PP y Vox pactaron para hacer alcalde a Carnero, el actual alcalde "se fue al Senado tres días a la semana".

"Aquí no ha habido cambio, aquí ha habido un cambiazo. Y el domingo hay que sancionar a este Partido Popular que nos engañó", ha enfatizado Puente, quien ha dedicado otra parte de su intervención a criticar la gestión de su sucesor en el cargo, que considera que ha llevado a la ciudad a "perder ritmo" y que se encuentre "más sucia y abandonada que nunca".

CRÍTICAS A LA GESTIÓN DEL PP Y VOX EN EL AYUNTAMIENTO

Asimismo, el ministro ha asegurado que se ha producido un retroceso en movilidad, pues afirma que los atascos "se han multiplicado por tres" tras la eliminación de carriles bici y carriles bus. Ha reprochado al actual equipo de Gobierno del PP y Vox del PP que no se haya comprado "ni un autobús en tres años" cuando sus equipos de Gobierno renovaron la flota --cabe apuntar que está publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de la compra cinco autobuses para Auvasa--.

También se ha preguntado dónde están proyectos como la reforma del estadio de fútbol José Zorrilla y ha ironizado con que este mismo viernes Carnero haya dicho que las obras de remodelación se harán "más pronto que tarde", una expresión que suele utilizar el regidor 'popular'.

LA DERECHA HA "SUBLIMADO LA ESPECULACIÓN"

En materia de vivienda, Puente ha acusado a la derecha de haber "sublimado la especulación" y ha recordado las políticas desarrolladas durante su mandato como alcalde, cuando se pasó de 14 a "prácticamente 1.000" viviendas gestionadas por el ayuntamiento y ha recordado los casos de adjudicaciones de viviendas de protección en el barrio de Villa de Prado a "familiares de cargos del PP". De hecho, ha acusado a la candidata del PP en Valladolid, María Pardo, también directora general de Vivienda, de "descalificar" esos pisos para que los beneficiados puedan "especular con el dinero de todos" en el mercado libre.

En este sentido, ha reprochado que la derecha busca generar miedo con la inmigración y la ocupación de vivienda para "seguir metiéndose el dinero en el bolsillo" con un "problema" que acusa de haber creado al propio PP.

También ha argumentado que son los inmigrantes quienes "están sujetando la población" en una tierra que pierde habitantes. Por eso, ha vuelto a instar a los ciudadanos a sancionar en las urnas al Partido Popular para evitar volver a "40 años de oscuridad".

Puente ha avanzado que este sábado tiene intención de acudir al estadio José Zorrilla para asistir al partido de Segunda División entre el Real Valladolid y el Leganés y ha dado por hecho que el club blanquivioleta no perderá la categoría e incluso aún mantiene opciones de ascender nuevamente a Primera, pese a que se encuentra a 15 puntos del sexto puesto que da opción de disputar el 'playoff' de ascenso porque defiende que él es "del equipo de Pedro Sánchez" y no ven "obstáculos".