Puente reivindica Panaderos como "solución" mientras ve el soterramiento como "tratar a los ciudadanos como a tontos"

Reclama al equipo de Gobierno de PP y Vox que ejecute un paso subterráneo "digno" que sustituya el viaducto de Arco de Ladrillo

VALLADOLID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Óscar Puente, ha reivindicado este lunes el paso inferior para peatones y ciclistas entre la calle Panaderos y la avenida de Segovia como una "solución" fruto de "tratar a los ciudadanos como a adultos", mientras ha considerado que decir que el soterramiento es posible "es tratar a los ciudadanos como a niños o a tontos".

El edil socialista en la oposición y alcalde de la ciudad hasta hace dos meses ha visitado este lunes la zona del nuevo paso inferior, que se abrió al tránsito de peatones y bicis el pasado viernes y que se incluye en el convenio de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad para la integración en superficie.

Puente ha empleado un comentario que ha asegurado que le ha hecho un vecino mientras visitaba el paso inferior --bastante transitado para ser una mañana de día de puente festivo en Valladolid-- para apuntar que a los ciudadanos se les debe tratar "como a adultos" y a su juicio llevar a cabo actuaciones para la integración del ferrocarril en la ciudad es dar "soluciones" en ese sentido.

El jefe de la oposición municipal ha contrapuesto esta actuación, iniciada en el verano de 2021 durante el segundo mandato del PSOE y Valladolid Toma la Palabra en el Gobierno municipal, con "decir que el soterramiento de las vías es posible", algo que defiende el nuevo equipo formado por PP y Vox y que Puente ha comparado con "tratar a los ciudadanos como a niños o a tontos".

Ha ido más allá y aseverado que decir a los vallisoletanos que el soterramiento es una posibilidad "es engañarles", por lo que ha reclamado al equipo de Gobierno encabezado por Jesús Julio Carnero que "siga adelante con esta política" de integración de las vías en superficie.

Puente ha recordado que además del nuevo túnel de la calle Panaderos y el paso para peatones, en un entorno en el que falta rematar la zona más próxima al túnel de Labradores, que será remodelado en los próximos meses, el de Padre Claret donde ya se han iniciado las obras y que prevé que se concluya, más los de Andrómeda y Rafael Cano son cuatro pasos subterráneos en "alrededor de dos mandatos" --el primero de los subterráneos se comenzó a construir en 2018--.

Esto, a juicio de Óscar Puente, "supone un avance para la ciudad" respecto a la situación de "nulos avances de más de tres décadas" que considera que hubo anteriormente, ya que recuerda que el túnel de los Vadillos data "de la época de Tomás Rodríguez Bolaños", lo que supone "mucho tiempo sin avanzar en permeabilidad".

Por ello también ha reclamado al nuevo equipo de Gobierno que "es imprescindible demoler el viaducto de Arco de Ladrillo y hacer un paso subterráneo digno" porque entiende que "se lo merecen los vecinos que viven en ese entorno exactamente igual que los que viven aquí --en la zona de Panaderos y la avenida de Segovia--".

Puente ha incidido en que los vecinos del paseo del Arco de Ladrillo "merecen un paso digno y no lo que tienen en este momento, que además produce una contaminación acústica y atmosférica muy fuerte en las viviendas del entorno".

El edil socialista ha matizado que tanto el nuevo paso subterráneo de Panaderos como el de Arco Ladrillo serían compatibles con un futuro soterramiento.

También ha recordado que hay otros tres tres proyectos de pasos subterráneos ya concluidos en el entorno, como el que comunicaría la calle Hípica con paseo de Farnesio y los dos peatonales de la avenida de Irún y carretera de la Esperanza.

TEMOR A QUE SE BLOQUEE POLÍTICAMENTE

"Hay que reivindicarle al nuevo gobierno y pedirle que sea sensato y trate a los ciudadanos como adultos", ha reiterado Puente, que ha considerado que la paralización del actual convenio de actuaciones de permeabilización y la recuperación del proyecto de soterramiento "necesitaría el impulso económico de tres partes: Ayuntamiento, Junta y Gobierno", por lo que teme que se peuda "bloquear políticamente" el asunto.

Ello, ha apuntado, se puede dar porque en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad el Ayuntamiento tiene un 25 por ciento de la participación, la Junta tiene otro 25 por ciento y el Ministerio de Transportes tiene el 50 por ciento "y el voto de calidad", por lo que recalca que "parar o frenar" la integración "no está en manos" del Consistorio.

"Nuestro temor es ese, que no haya integración y no haya nada, porque el soterramiento ya les digo yo que es inviable", ha apostillado Óscar Puente, que ha reiterado que ejemplos como los de Murcia y Almería, donde se ejecuta o ejecutará un soterramiento no tienen comparación con Valladolid porque son "estaciones donde terminan las vías", mientras la de Campo Grande es "una estación de paso con un tráfico de trenes creciente".

Por otro lado, Óscar Puente ha señalado que no le consta que Adif esté elaborando un nuevo presupuesto para una posible obra de soterramiento, aunque lo consideraría "lógico" porque "si hay un nuevo ayuntamiento que quiere soterrar, lo lógico es que lo primero es que actualicen los números y actualicen los requerimientos técnicos que tiene la nueva operación".