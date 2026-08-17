Puente responde a los ayuntamientos de Valladolid y Laguna por obras de Adif:"No hay más sordo que el que no quiere oir"

VALLADOLID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Óscar Puente, ha respondido a las críticas de los Ayuntamientos de Valladolid y Laguna por las obras que Adif está realizando en el viaducto de Los Tramposos, integrado en la variante ferroviaria de mercancías, y que ha provocado cortes de tráfico desde primera hora de este lunes en la carretera N-601.

"¡Qué cosas oye! Los alcaldes del PP de Valladolid y Laguna lo desconocían. La empresa de autobuses que hace el trayecto entre ambas localidades lo sabía con toda precisión. No hay más sordo que el que no quiere oír, ni más ciego que el que no quiere ver", ha señalado a través de su cuenta en la red social 'X' y de la que se hace eco Europa Press.

El ministro ilustra su argumento con la noticia de las críticas de ambos consistorios y el comunicado emitido por la empresa de transportes.

Esta mañana, los ayuntamientos han enviado un comunicado conjunto para lamentar la "falta de información previa" por parte de los organismos responsables de las obras.