Puente señala su "afecto" por Carnero y no quiere "ser el Risto del Operación Triunfo que ha montado el PP"

VALLADOLID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado este jueves que le tiene "mucho afecto" al próximo candidato del PP a la Alcaldía de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y ha señalado que no hará más valoraciones por el momento porque, ha ironizado, no quiere "ser el Risto del Operación Triunfo que ha montado el Partido Popular".

Con esa mención al popular presentador televisivo y habitual jurado de concursos 'talent show' Risto Mejide, el alcalde de Valladolid ha explicado que no quiere hacer por el momento mayores valoraciones sobre la designación del consejero de la Presidencia de la Junta, exconcejal de la ciudad y expresidente de la Diputación Provincial como su principal rival en las elecciones del próximo 28 de mayo.

"Os voy a decepcionar, pero es que yo me niego a ser el Risto de la Operación Triunfo que ha montado el PP", ha apostillado Puente.

El alcalde ha añadido que tiene "mucho afecto" a Jesús Julio Carnero y le desea "lo mejor", aunque ha recalcado que cree que no va a ser el próximo alcalde de Valladolid, sino que lo será él en un tercer mandato al frente del Ayuntamiento.

"Tengo un pacto con los ciudadanos de Valladolid que ya he renovado y que espero renovar en unos meses por otros cuatro años", ha añadido Puente, que ha aseverado que "lo que hagan" sus adversarios políticos le da igual-

"Ya habrá ocasión de debatir", ha matizado el alcalde, que ha incidido en que por el momento considera que le "toca" continuar el trabajo para gobernar y mejorar la ciudad. "Ayer me he venido de Barcelona con la Vuelta Ciclista a España, el domingo me voy a Bratislava a pelear la fábrica de baterías junto la ministra y ese es mi trabajo", ha insistido.