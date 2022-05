Puente ve "razonable" que los calendarios de trabajo de Auvasa se pacten "al margen" del convenio colectivo

VALLADOLID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, considera "razonable" la propuesta del gerente de la empresa municipal de autobuses municipales, Auvasa, para que los calendarios de trabajo se puedan pactar al margen del convenio colectivo.

Así lo ha señalado este lunes el regidor vallisoletano al ser preguntado por la asamblea que mantuvo este domingo que trabajadores de Auvasa y representantes del Comité de Empresa, para tratar de buscar puntos de encuentro de cara a la negociación del convenio colectivo y otros aspectos laborales.

El alcalde se ha mostrado confiado de que de esta reunión surja un diálogo "lo más productivo posible", ya que el encuentro fue "positivo" y "bastante sincero".

Eso sí, ha apuntado que el asunto de los calendarios de trabajo de la compañía municipal, que tiene su principal piedra de toque en que la dirección de Auvasa quiere adelantar el inicio del funcionamiento de algunas líneas a las 5.30 horas de la mañana, podría negociarse "fuera del convenio".

"Me parece razonable que los calendarios de trabajo, con independencia de que se garanticen determinadas cosas en el convenio, se puedan pactar al margen", ha aseverado.

Puente ha recordado que el acuerdo colectivo vigente actualmente se encuentra prorrogado desde hace "once años" porque no se ha logrado renovarlo y dentro del mismo se recoge la organización de la jornada, "cuando la realidad de la ciudad de hoy no tiene nada que ver con la de hace once años".

En su opinión, el calendario de trabajo de Auvasa "tiene que ser dinámico y Estar fluyendo como la propia ciudad", por lo que no cree razonable que se organice en un instrumento "tan rígido como es el convenio".

El alcalde ha incidido en que su idea era "mantener un diálogo lo más directo posible con los trabajadores" y ha apuntado que fue a "pedir" a los empleados de Auvasa que "es importante que sean conscientes de que la solidez de la empresa a medio y largo plazo depende en buena medida de su implicación".