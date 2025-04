Puente ve urgente la nueva estación de tren en Valladolid por falta de espacio y descarta un freno judicial

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 25 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha considerado que la construcción de la nueva estación de tren en Valladolid es urgente, una necesidad "perentoria" dado el volumen de viajeros que se concentran en este espacio, y ha descartado la posibilidad de frenar su desarrollo por la vía judicial, ya que, como ha garantizado, para su impulso no requiere licencia municipal y cumple con la legalidad vigente.

"La estación no puede esperar, no estamos en condiciones de dilatar más esto, la estación tiene que hacerse problema de necesidad perentoria de espacio y funcionalidad", ha defendido Puente en su intervención en un foro organizado por el diario El Norte de Castilla, un punto en el que ha augurado que los ciudadanos vivirán 40 meses de obras en los que se va a "sufrir" ante la carencia de espacio. "Ya vamos tarde, tendríamos que haber empezado hace tiempo", ha subrayado.

No obstante, el ministro ha pedido "tranquilidad" a la ciudadanía ante un proyecto que no se puede parar por necesidad. "No tenemos más alternativa", ha insistido tras defender el proyecto que él mimo presentó y que cuenta con una inversión de 260 millones de euros y el acondicionamiento de 700 plazas de aparcamiento.

Sobre el proyecto, Puente ha informado de que este viernes se cumple otro hito como es la conclusión del plazo de presentación de ofertas para la construcción de esta infraestructura y para la dirección técnica de la misma y ha avanzado que, por el momento, se han presentado diez ofertas para el acompañamiento técnico y espera no contar con menos para ejecutarlo. "Estoy seguro que UTES espectaculares van a concluir", ha garantizado al tratarse de una obra de "gran interés" para las empresas del sector por su importe y su singularidad.

"Esta estación nos dará el uso que necesitamos esperamos que no nazca pequeña, la voluntad del ministerio es acelerar procesos obras", ha manifestado, tras detallar que el proyecto está pensado para acoger a cinco millones de pasajeros en 2035, una cifra que ya se superó en 2024. Además, ha achacado a esta falta de espacio los problemas de retrasos en trenes de cercanías como el Valladolid-Medina del Campo.

Sobre la intención del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid de estudiar trámites para frenar su construcción por la incompatibilidad de la infraestructura con el soterramiento de las vías, Puente ha considerado que no hay riesgo de que se paralice, ya que no es necesario contar con licencias municipales, y ha invitado a las "fuerzas vivas" del empresariado de Valladolid a que digan en público lo que dicen en privado en defensa de esta nueva estación.

Así, Puente ha vuelto a defendende el proyecto de integración del ferrocarril en Valladolid y ha explicado que en los 30 años en los que se debate sobre el soterramiento de las vías en Valladolid hay dos hechos claros como es que ninguna administración pública ha comprometido dinero para esta obra, ya que se pretendía financiar con la venta de terrenos, y, en segundo lugar, nunca se llegó a nivel de "proyecto" dentro de las cuatro fases de este tipo de obras como son la viabilidad, el estudio informativo, el proyecto y la obra.

"No voy a discutir más verdades incontestables", ha zanjado sobre este asunto: "Me da rabia que no se vea el enorme avance de Valladolid porque sigamos en un debate fantasioso sin madurez".

Sobre la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, Puente ha recordado que ésta cuenta con 100 millones de euros "listos para invertir" y se ha preguntado "qué sentido tiene tenerla viva si no invierte".

En el marco del impulso del ferrocarril en Valladolid, Óscar Puente ha abordado la "importante" apuesta por el impulso de los tráficos de mercancías. Así, se están invirtiendo 176 millones de euros en convertir la provincia en un nodo multimodal de referencia nacional con la construcción de la Variante Este y el Nuevo Complejo ferroviario para mercancías.

En este sentido, el ministro ha anunciado que en mayo se pondrá en marcha la fase uno de la Variante Este que se pondrá en marcha en mayo y con lo que se evitará el paso de ocho trenes de Renault por la estación Campo Grande. En concreto, se trata del servicio el tramo entre la conexión con FASA Renault y el enlace norte, el de mayor longitud.

Puente ha destacado también los avances en la construcción del complejo ferroviario, que, según sus palabras, se convertirá en el segundo más importante al norte de Madrid, tan sólo por detrás del ubicado en Zaragoza. "Es una apuesta estratégica por el futuro logístico de Valladolid. Tenemos la oportunidad única de convertirnos en un referente a nivel nacional en el transporte de mercancías", ha asegurado el ministro.

Finalmente, el ministro se ha referido a la construcción del baipás o U de Olmedo, un enlace de 8,2 kilómetros entre la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid y la de Galicia, que hará posibles los viajes transversales en alta velocidad por la mitad norte del país sin pasar a Madrid, una actuación en la que está prevista una inversión por parte de Adif de 40 millones de euros.