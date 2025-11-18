Las puertas de Antonio López se inaugurarán el 29 de noviembre y podrán verse en el Museo de la Catedral de Burgos

BURGOS 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las puertas de Antonio López encargadas con motivo del VIII Centenario de la Catedral de Burgos, celebrado en 2021, se inaugurarán el próximo sábado 29 de noviembre y podrán verse en el Museo del templo desde el día 30.

El Cabildo Metropolitano de Burgos prepara "todo lo necesario" para recibir esta obra, para lo que ha también ha lanzado la web puertasantoniolopez.com, donde la ciudadanía podrá conocer más sobre las piezas, así como del calendario de eventos programados alrededor de éstas.

Las puertas se inaugurarán el sábado 29 de noviembre, a las 12.00 horas, con un acto en la capilla de los Condestables, en el que participarán el arzobispo de Burgos, Mario Iceta; el deán-presidente del Cabildo, Félix José Castro Lara; el autor de la obra, Antonio López, y diversas autoridades.

Todos ellos presentarán unas puertas que "enriquecen el patrimonio artístico de la Catedral", tal y como ha destacado el equipo de la propia seo en un comunicado recogido por Europa Press.

Alrededor de esta presentación también habrá una serie de actos para poner en contexto esta obra de arte. Así, el viernes 28 de noviembre, a las 18.00 horas, la capilla de los Condestables acogerá la conferencia 'El proceso creativo y el significado teológico en las nuevas puertas de Antonio López', a cargo de la coordinadora del equipo artístico-técnico que ha trabajado en las puertas, Consuelo de la Cuadra, y del coordinador general del proyecto, Gonzalo Jiménez.

Ese mismo día, a las 19.00 horas, la misma acogerá la presentación del libro 'Nuevas puertas para la catedral de Burgos', mientas un día antes, el jueves, 27 de noviembre, a las 19.00 horas, el profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid Luis Mayo Vega ofrecerá en la capilla una conferencia titulada 'Antonio López en la escultura contemporánea'.

Posteriormente, a partir del domingo 30 de noviembre las puertas quedarán expuestas en el Museo de la Catedral. Desde ese día y hasta el 5 de diciembre, y desde el 9 hasta el 19 de diciembre, se ofrecerá una visita gratuita para ver las puertas y que todos los visitantes del templo puedan "apreciar la belleza" de esta obra de arte.

Después de esos días, las puertas quedarán integradas en la visita turística al templo de manera que el público pueda observar el relieve, la textura del bronce y el aspecto espiritual de la obra de Antonio López que "representan la forma en que esta época se relaciona con la Catedral".