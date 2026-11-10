Puerto del Pico (Ávila) registra la mayor precipitación acumulada del país, con 76,4 litros por metro cuadrado

ÁVILA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica ubicada en el Puerto del Pico, en Ávila, ha registrado 76,4 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada, la mayor del país según los datos registrados en el portal de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 08.00 horas.

El sur de Ávila y Salamanca y la zona norte de Extremadura acumulan las mayores acumulaciones de precipitaciones. A Puerto del Pico, le sigue Nuñomoral, en Cáceres, y La Covatilla, en Salamanca con 68 y 64,8 litros por metro cuadrado.

El municipio de Navasfrías, también en Salamanca, acumulaba hasta las 07.00 horas, 53,6 litros por metro cuadrado.

Hay que recordar que la Junta declaró ayer la situación 2 del Inuncyl en Ávila y suspendió las clases en centros de 32 municipios. Además está activado el nivel rojo desde las 09.00 horas.