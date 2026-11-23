Archivo - Termómetro frío - AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ - Archivo

VALLADOLID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las estación meteorológica situada en el municipio de Puerto del Pico (Ávila) ha registrado la temperatura más baja del país con -5,6 grados, de acuerdo con los datos proporcionados hasta las 9.00 horas en el caso abulense por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, la estación de Puerto del Pico (Ávila) ha alcanzado los -5,6 grados a las 8.10 horas, lo que representa la temperatura más baja entre el conjunto de registros facilitados, mientras que en Cuéllar (Segovia) el termómetro ha descendido hasta los -4,3 grados a las 7.50 horas.

Por detrás de Puerto del Pico (Ávila), los valores más bajos del listado corresponden a las estaciones de Cap de Vaquèira (Lleida), con -4,6 grados a las 2.20 horas, y Port Ainé (Lleida), con -4,4 grados a las 3.00 horas, ambas con datos hasta las 9.30 horas, seguidas por el mencionado registro de Cuéllar (Segovia).

El resto de valores mínimos facilitados corresponde a Astún, La Raca (Huesca), con -4,2 grados a las 6.50 horas y datos hasta las 9.30 horas; Molina de Aragón (Guadalajara), con -3,3 grados a las 8.20 horas y datos hasta las 9.40 horas; Rascafría (Madrid), con -3,3 grados a las 8.30 horas y datos hasta las 9.00 horas; Cerler, Cogulla (Huesca), con -2,9 grados a las 1.10 horas y datos hasta las 9.30 horas; Nerpio (Albacete), con -2,9 grados a las 2.30 horas y datos hasta las 8.00 horas; y Salvacañete (Cuenca), con -2,8 grados a las 5.00 horas y datos hasta las 6.00 horas.