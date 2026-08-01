El Puerto Seco de Salamanca inicia las obras para ampliar su capacidad logística con una inversión de cinco millones

Comienzo de las obras en la Terminal Intermodal Ferroviaria de Salamanca, Puerto Seco - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Terminal Intermodal Ferroviaria de Salamanca, Puerto Seco, ha iniciado las obras para ampliar su capacidad logística con una inversión cercana a los cinco millones de euros subvencionados por la Junta de Castilla y León, un proyecto destinado a la construcción de nuevas infraestructuras para la descarga, trasiego y almacenamiento de graneles.

En primer lugar, ha comenzado la instalación del equipamiento y los sistemas de mecanización necesarios, junto con la construcción de dos naves para el almacenamiento de cereales y fertilizantes, una nave para contenedores y carga general, un edificio de oficinas, vestuarios y almacén, y las correspondientes instalaciones eléctricas.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press, Puerto Seco se convertirá en la única terminal ferroviaria pública del interior del oeste peninsular capaz de ofrecer servicio de graneles sólidos --cereales y fertilizantes--.

Además, contará con una "amplia gama" de servicios logísticos, entre ellos el tráfico de contenedores, carga general, mercancía refrigerada, depósito de contenedores, reparación de contenedores, consolidación y desconsolidación de cargas, o servicio de Autopistas Ferroviarias.

Asimismo, el Consistorio ha anunciado que la Terminal Ferroviaria de Salamanca ya dispone de un operador responsable de su gestión y explotación. La empresa ferroviaria Tracción Rail será la encargada de llevar a cabo las operaciones de carga, descarga, almacenamiento y demás servicios logísticos dentro del Puerto Seco de Salamanca, durante los próximos 25 años.

Se trata de una infraestructura que ocupa 88.000 metros cuadrados, en la que podrán entrar trenes de hasta 750 metros de largo, con una capacidad de almacenamiento de hasta 900 TEUs y equipada con cuatro grandes básculas, dos para camiones y otras dos para vagones sobre las propias piqueras de cereal y fertilizantes.

Los estudios previos citados por el Ayuntamiento salmantino predicen que cuando esté plenamente operativo, el Puerto Seco moverá "alrededor de 700.000 toneladas de mercancías al año".