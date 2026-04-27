Puesta en marcha la recogida 'puerta a puerta' de residuos en la hostelería del centro histórico de Ávila

Presentación de la campaña 'puerta a puerta' en el centro histórico de Ávila. - AYTO ÁVILA.

ÁVILA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila y Ecovidrio, entidad responsable de la gestión de la recogida selectiva de vidrio, han puesto en marcha un servicio de recogida "puerta a puerta" dirigido a la hostelería del casco histórico.

El alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, junto con el gerente de Ecovidrio en Castilla y León, Ignacio Godino, entre otros, ha presentado hoy este nuevo servicio que se ha implantado este mes de abril, con el objetivo último de mejorar la recogida de residuos de envases de vidrio.

A través de esta iniciativa, establecimientos de hostelería de la zona centro de la ciudad cuentan ya con un servicio de recogida especial de residuos de envases de vidrio, del que se encarga 'Empleo Down', para facilitar la recogida en puntos donde hay una alta concentración de establecimientos y con el objetivo de llegar a cerca de medio centenar de establecimientos de toda la zona.

También en la zona centro y en un total de 18 puntos, se están implantando nuevos cubrecontenedores (contenedores de menor tamaño que los habituales) de recogida de vidrio, siguiendo una actuación que persigue facilitar a los vecinos de la zona el acceso a los contenedores verdes, en los que se depositan los envases de vidrio.

El gerente de Ecovidrio en Castilla y León ha subrayado que la colaboración de la hostelería es "clave" para aumentar las cifras de recogida selectiva de envases de vidrio, ya que este canal genera, aproximadamente, el 50 por ciento de los residuos de envases de vidrio.

Para la implantación de este servicio, se han realizado en un primer momento encuestas y entrevistas a los establecimientos de hostelería, con el fin de conocer de primera mano cuáles eran sus necesidades y poder adecuar los recursos existentes.

Asimismo, Ecovidrio y el Ayuntamiento de Ávila también han puesto en marcha 'EcoBarrios', una campaña de sensibilización ciudadana para incrementar la tasa de reciclaje en aquellas zonas donde existe un mayor potencial de recogida, en diferentes barrios de la ciudad, para impactar en más de 16.000 viviendas.