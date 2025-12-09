Los puntos de asistencia de la Junta ahorran presentar a los ciudadanos siete millones de documentos

El consejero Luis Miguel González Gago saluda a una funcionaria en Aranda de Duero. - JCYL

BURGOS 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las 214 oficinas de asistencia de la Junta evitan que los ciudadanos tengan que presentar unos siete millones de documentos durante los últimos cuatro años, con una gestión total de 9 millones de trámites a través del registro electrónico.

Así lo ha señalado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante su visita al Punto de Asistencia en materia de registros de Aranda de Duero, en Burgos, donde ha puesto ensalzado las políticas de atención al ciudadano de la Junta.

En la actual legislatura, estas oficinas han gestionado nueve millones de documentos a través de su registro electrónico. De ellos casi seis millones corresponden a documentos de entrada presentados por los ciudadanos y tres millones de salida, enviados por la administración a la ciudadanía.

González gago ha aplaudido la labor que día a día realizan los empleados públicos que trabajan en las 214 oficinas de asistencia de la Junta. En este contexto ha considerado que la atención al ciudadano un "compromiso esencial", al tiempo que ha reconido el "esfuerzo" de los empleados públicos para que los ciudadanos puedan realizar sus gestiones "con facilidad y sin desplazamientos innecesarios". En la visita le ha acompañado la directora general de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios, Sonsoles Sánchez-Reyes.

Las encuestas de satisfacción anuales respondidas por los usuarios otorgan a las oficinas de atención al ciudadano de la Junta una puntuación superior "al 9,5 sobre 10", un resultado que "anima" a la Administración autonómica "a seguir mejorando, ampliando recursos y modernizando sus servicios"

Así, las políticas en materia de Atención al Ciudadano han experimentado un crecimiento presupuestario del 16 por ciento a lo largo de la legislatura, hasta llegar a los 4,4 millones de euros en 2025. En este sentido, la Junta presta un "especial interés a la modernización constante" de este servicio público, que en los últimos años ha incluido la implantación de nuevas herramientas digitales, como la aplicación OF@R, que permite conocer la ubicación, los horarios y los servicios de cada oficina de manera sencilla desde dispositivos móviles o web.

Además, se ha reforzado la atención del Servicio telefónico de Atención al Ciudadano 012, incorporando correo electrónico, chat y perfiles en redes sociales, y se ha desarrollado el Plan de Expansión Rural, ampliando este servicio para ofrecer información municipal a los vecinos de más de 450 pueblos de la Comunidad.

Este sistema, llamado 'Plataforma de Intermediación de Datos', permite establecer colaboraciones con otros organismos, de tal forma que la Junta, previa autorización del usuario, pueda consultar datos en poder de otros organismos, como fotocopias del DNI, certificados de empadronamiento, títulos de familia numerosa, cobro de prestaciones de desempleo o de pensiones, o justificaciones de estar al corriente de pagos con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.

Además, la Junta ha firmado protocolos de colaboración con distintos agentes de la sociedad civil "para agilizar trámites y garantizar un funcionamiento más fácil y transparente de la Administración autonómica".

Estos protocolos se han materializado en 2025 en un Acuerdo de la Junta que recoge 54 medidas para la eliminación de la burocracia, con un ahorro estimado para los castellanos y leoneses de más de 24,6 millones de euros al año.

ARANDA DE DUERO

El Punto de Asistencia en materia de registros de Aranda de Duero es uno de los principales de Castilla y León por la diversidad de materias que gestiona y la cualificación de su personal.

En 2024 atendió a casi 9.300 personas y en lo que va de 2025 ya ha superado los 10.600 asientos de entrada. Su actividad registral de intercambio con otras administraciones representa una parte importante de su trabajo, facilitando la gestión de documentos a los vecinos de Aranda y de los municipios cercanos.