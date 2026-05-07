Los Puntos Violeta de la fiesta universitaria de la ITA contarán con pulseras centinela para usar en caso de emergencia

Cartel de un punto violeta. - EUROPA PRESS

PALENCIA 7 May. (EUROPS PRESS) -

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Palencia pondrá a disposición de la ciudadanía pulseras centinela durante la fiesta de la ITA (Ingeniería Técnica Agrícola), que se celebra este viernes, 8 de mayo, en el parque Ribera Sur de la ciudad.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones de prevención y seguridad impulsadas desde los Puntos Violeta, tal y como han anunciado desde el Consistorio de la capital palentina.

Desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento han hecho un llamamiento a acudir de inmediato a estos espacios si una persona siente que le han podido echar alguna sustancia en su bebida o comienza a encontrarse mal.

Durante la fiesta universitaria, habrá dos Puntos Violeta, uno fijo y otro móvil, ambos organizados por Ideotur, con el objetivo de ampliar la atención, la información y la asistencia a las personas asistentes durante toda la fiesta.

Las pulseras centinela son un nuevo dispositivo preventivo y disuasorio que se incorporará a los servicios de seguridad en fiestas multitudinarias con el objetivo de contribuir a hacer de Palencia una ciudad más segura.

Estas pulseras, de un solo uso, permiten detectar de forma rápida y sencilla la posible presencia de sustancias estupefacientes en bebidas. Su uso está especialmente recomendado en caso de encontrarse mal o sospechar que la bebida ha podido ser manipulada.

Además, mediante un código QR incorporado en la propia pulsera, las personas usuarias pueden acceder a información detallada como, por ejemplo interpretación de resultados, llamada directa al 1-1-2 y activación de geoemergencia.

En caso de necesitar ayuda, la persona puede enviar su ubicación en tiempo real a familiares y amistades a través de WhatsApp. La localización funciona a nivel global y muestra automáticamente el número de emergencias correspondiente al país en el que se encuentre.