Queda desierta la licitación del servicio de explotación y mantenimiento del Punto Limpio en Ávila

ÁVILA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La licitación del servicio de explotación y mantenimiento del Punto Limpio del municipio de Ávila ha quedado desierta, según se ha informado en el marco de los acuerdos que se han adoptado en la Junta de Gobierno Local celebrada este jueves.

El contrato había salido a licitación por un precio base de 151.595,36 euros, IVA incluido, por un periodo de dos años y posibilidad de uno más de prórroga, y el Consistorio revisará próximamente el pliego del servicio, que actualmente está adjudicado a Valoriza Servicios Medioambientales, para poder volver a sacarlo a licitación.

En la reunión también se han aprobado dictámenes de comisiones informativas como el relacionado con las bases del certamen gastronómico Ávila en Tapas, que se celebrará del 26 al 28 de junio, como viene siendo habitual el último fin de semana de junio.

Igualmente, se ha incoado el expediente de contratación para el suministro de gasolina sin plomo 95, gasóleo de automoción y gas licuado del petróleo (GLP) para vehículos y maquinaria del Ayuntamiento de Ávila.

El contrato se ha dividido en dos lotes: el primero correspondiente al suministro de gasolina sin plomo 95, gasóleo de automoción y AdBlue; y el segundo, al suministro de GLP.

El precio base de licitación global asciende a 111.793,74 euros, IVA incluido.

En el marco del Plan EDIL, también se ha aprobado el Manual de Procedimientos del Ayuntamiento de Ávila dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI), que permitirá desarrollar este programa, con el que se invertirán 11 millones de euros en diferentes actuaciones en la ciudad, relacionadas con la mejora y acondicionamiento de varios colegios y la regeneración de la Ciudad Deportiva y su entorno.

Este manual es de obligado cumplimiento para los ayuntamientos y contempla los procedimientos necesarios que debe realizar el Ayuntamiento de Ávila en cumplimiento de la normativa requerida en este plan, financiado en un 60 por ciento por fondos europeos (Feder) y en un 40 por ciento por el Consistorio. El documento incluye un código de conducta ética de empleados públicos y también una autoevaluación de riesgo de fraude.

En cuanto a la situación de los embalses de los que se abastece la capital abulense, se ha informado de que mantienen al 100 por ciento de su capacidad total, lo que supone un 27,8 por ciento más que hace un año en estas fechas y la misma situación que las últimas semanas.