El Queso Zamorano y el Roquefort sellan un hermanamiento con "vocación de futuro" en una gran cata en Fromago - FROMAGO

ZAMORA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cien años después de convertirse en la primera denominación de origen quesera de la historia, el Roquefort ha sellado su hermanamiento con "vocación de futuro" con el Queso Zamorano a través de una gran cata conjunta celebrada en el Escenario Eilza del Atrio de la Catedral en el marco de Fromago.

La gran cata ha unido a dos territorios que viven de la leche de oveja y ha dejado un hermanamiento con "vocación de futuro y el compromiso de la denominación francesa de ayudar a la feria a echar raíces en Francia".

La DOP Queso Zamorano llevó a la mesa tres elaboraciones: un curado, un reserva y una crema de queso reserva pensada para la cocina, mientras que la AOP Roquefort presentó quesos afinados en cueva, ordenados de menor intensidad a mayor estructura y curación y elaborados con distintas cepas de Penicillium roqueforti, el hongo que dibuja las vetas del roquefort. Su serie terminó con una crema de roquefort, la de tono más verdoso de la cata.

El protagonismo fue en todo momento para el sello de origen y para el trabajo colectivo que hay detrás de cada denominación. Y como en todas las grandes catas del Atrio, cada caja de degustación llegó acompañada de su bolsita de picos crujientes de Obando, el acompañamiento de las sesiones.

La delegación de la AOP Roquefort --que cuenta además con un espacio propio en la feria, en la zona de la Catedral-- ha trasladado a la organización su satisfacción por el encuentro con la DOP Queso Zamorano y su voluntad de apostar por Fromago y ayudar a la feria a echar raíces en Francia, tanto a través de los medios de comunicación franceses como con un trabajo conjunto y continuado con EILZA, con la denominación zamorana y con la propia feria.