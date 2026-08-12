Una quincena de medios trabaja para sofocar las llamas en Monasterio de Rodilla (Burgos)

Detalle de la web donde la Junta informa del incendio. - INFORCYL

BURGOS, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una quincena de medios, entre efectivos terrestres y aéreos, trabajan a estas horas para sofocar un incendio que se ha declarado en el término municipal de Monasterio de Rodilla, en Burgos.

Según informa la web de la Junta consultada por Europa Press, las llamas se han originado, por causas que se investigan, a las 13.07 horas. De momento, se encuentra en Índice de Gravedad (IGR) 0, pero las llamas están próximas a la Autopista del Norte, a la nacional Madrid-Irún (N-1) y al núcleo urbano de Monasterio de Rodilla.

Sobre el terreno se encuentran desplegados un técnico, dos agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, otras tantas helitransportadas, dos autobombas, un bulldózer y dos medios aéreos.