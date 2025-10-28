Quiñones afirma que la Junta busca aumentar la oferta de vivienda pública ante la preocupación de los ciudadanos

ZAMORA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta aspira a incrementar la oferta pública para paliar "la máxima preocupación de la ciudadanía" con la vivienda, según lo ha asegurado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante su visita a las obras de construcción de unos pisos que se están levantando en el barrio de Vista Alegre, en Zamora capital.

Se trata de una promoción ubicada en un terreno cedido gratuitamente por el Ayuntamiento de la ciudad, financiada mayoritariamente por la Junta y respaldada por una aportación de los fondos europeos que costea el 37 por ciento de la ejecución.

En este contexto, Suárez-Quiñones ha explicado que este edificio albergará 42 hogares que se pondrán a disposición para alquiler social el próximo año, ya que las obras han de estar concluidas antes del 30 de junio, por lo que será a partir de entonces cuando se inicie el proceso administrativo para su adjudicación, según ha detallado el consejero, que ha comparecido acompañado por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, por el portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, Jesús María Prada, y por el delegado territorial de la Junta en la provincia, Fernando Prada.

Dentro de ese marco, el consejero ha admitido que asentar población pasa inicialmente "por facilitar que la gente tenga casa", ya sea vía alquiler o a través de compra.

En el caso de los pisos de Vista Alegre, será el citado alquiler y en régimen de cohousing, es decir, con espacios individuales para cada inquilino, pero con zonas comunitarias como lavandería u otros servicios compartidos. Cada vivienda tendrá 60 metros cuadrados y estará equipada con salón-cocina, dos habitaciones y dos baños.

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha destacado igualmente que será un edificio "sostenible" y ha indidcado que se hará un sorteo ante notario para adjudicar los pisos por un precio de alquiler que estará por debajo del que ahora fija el mercado.

El consejero se ha referido a entregas de otras viviendas en distintas localidades de Zamora, como Benavente, Puebla de Sanabria o Santa Cristina de la Polvorosa, y ha asegurado que la Junta no se va a quedar ahí.

"Zamora necesita más viviendas por la propia pujanza de la ciudad y por la cercanía del cuartel de Monte la Reina", ha comentado Suárez- Quiñones, quien ha aludido a la pertinencia de construir igualmente en Toro y en otras localidades en las que ya hay previsión, como Castrogonzalo, Villalpando, Alcañices, Trabazos, Morales del Vino, Moraleja del Vino o Manganeses de la Polvorosa.

En total, "no menos de 250" en la provincia y unas 3.000 en la comunidad, ha aseverado el consejero de Medio Ambiente.

Por su parte, el alcalde, Francisco Guarido, ve "muy positivo" que se hagan viviendas de alquiler social en Zamora, sobre todo porque la ciudad "mantiene un crecimiento sostenido de población" en los dos últimos años, de la mano de "gente joven que llega para trabajar".

"Nosotros ofrecimos más parcelas a la Junta. En concreto, la de una urbanización que quedó abandonada, que está en el casco urbano y que se encuentra en un sitio estratégico", ha destacado Guarido. Se trata de las parcelas de Proinsa, en la zona de La Alberca.

Al respecto, Suárez-Quiñones ha recogido el guante para apuntar que esos terrenos entran en los planes de la Junta para seguir ampliando el parque público.

...