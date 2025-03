Quiñones detalla que el Gobierno tendrá que remitir a Europa el informe sexenal antes de empezar a gestionar el lobo

VALLADOLID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha advertido de que el Gobierno tendrá que remitir a la Unión Europea el informe sexenal de conservación del lobo antes de recuperar su gestión al norte del Duero.

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. El responsable autonómico ha advertido de que hasta que no se remita ese documento --el último data de 2019-- será "difícil hacer cualquier movimiento" a pesar de la decisión tomada por el Congreso la pasada semana.

Un informe, ha aclarado, que se nutre de los censos remitido por las Comunidades Autónomas y que ratifican ese crecimiento en el número de ejemplares. Además, tiene que estar aprobado por la Conferencia Sectorial en la que está representadas las propias autonomías.

"Esa es la situación y hasta que ese nuevo estado de conservación no esté determinado en ese informe sexenal va a ser difícil hacer cualquier movimiento respecto a la gestión del lobo a pesar de la decisión tomada por el Congreso la pasada semana y por tanto elaboraremos, iremos trabajando en los distintos instrumentos administrativos a reserva de que se produzca esa decisión de estado de conservación", ha añadido.

Por último, ha aclarado que no se ha podido llevar a cabo ningún control debido a la normativa europea, al tiempo que ha negado que el objetivo de la Junta haya sido la caza deportiva del lobo ya que no era una especie "ordinaria". "No lo era ni cuando teníamos su gestión, antes del 2021", ha zanjado.