Quiñones espera normalidad al acometer fuegos si no hay olas de calor y pide responsabilidad por las altas temperaturas

En el centro, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, espera que los incendios se puedan acometer con "normalidad" esta campaña si no hay olas de calor y ha apelado a la responsabilidad ciudadana ante el incremento de las temperaturas de los próximos días.

Suárez-Quiñones, en el marco de la jornada 'Sostenibilidad en empresas', se ha expresado así después de los dos incendios que se han producido en las últimas horas en Lubián (Zamora), donde llegó a Índice de Gravedad Potencial 1, y Vega de Espinareda (León), que ha asegurado están estabilizados, sin llama y en cuyo control se trabaja.

El consejero, quien ha recordado que ya se han registrado en lo que va de año 450 incendios, ha hecho un llamamiento para que se disfrute de Castilla y León y su medio natural, del campo y de los montes, pero con "responsabilidad" ante la subida de las temperaturas previstas para los próximos días.

Aunque considera que la "inmensa mayoría" de la ciudadanía sigue estas recomendaciones y es responsable hay "una parcela" que no lo es y espera que no tenga "éxito" este fin de semana.

En cuanto a la previsión para las épocas de mayor riesgo, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha afirmado que "todo depende de las circunstancias que concurran en verano" y fundamentalmente de las olas de calor, que el año pasado originaron una situación "absolutamente excepcional".

En esta línea, ha explicado que "si no existe ese escenario de olas de calor" se acometen los incendios "con normalidad" como se ha hecho durante "todos estos años" y espera que no se produzca una situación como la de 2025. "Por lo tanto, vamos a dar tiempo al tiempo", ha agregado.