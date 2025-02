Quiñones lamenta que Aagesen "mire para otro lado" al no sacar al lobo del Lespre, algo que harán las CCAA del PP

VALLADOLID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha lamentado que la vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Muñoz, siga mirando "para otro lado" al negarse a sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), procedimiento que comenzarán "en próximas fechas" en un "frente común" las comunidades gobernadas por el Partido Popular.

Quiñones, minutos antes de participar en la firma el convenio de Policías Locales de Castilla y León con la Federación Regional de Municipios y Provincias, ha valorado la Conferencia Sectorial de Medioambiente celebrada ayer en el Ministerio y donde la titular compartió la preocupación de las CCAA 'loberas' si bien no consideró "urgente" revisar el estado de protección del cánido.

De ahí que el consejero haya insistido en que el Ministerio sigue "en la misma tónica" al dar la espalda a lo acordado en el Comité Permanente del Convenio de Berna, que, en palabras del consejero, "dejó claro que el actual marco jurídico no es adecuado, y hay que ir a un marco jurídico en el que se recupere la gestión del lobo por las comunidades autónomas", algo que, en su opinión, podría hacer "mañana" el Gobierno de España al norte del río Duero.

"Dan patada hacia adelante sobre los datos que ponen de manifiesto un incremento muy importante de manadas y de distribución territorial y por tanto creemos que se está haciendo sufrir al medio rural, a los ganaderos, a las personas que dan vida a nuestros pueblos y que ven en el lobo los daños constantes. No se a que esperan en Madrid, en Moncloa para mirar hacia el mundo rural, para mirar hacia las comunidades autónomas que estamos luchando denodadamente por mantener la vida de nuestros pueblos", ha continuado.

En este punto ha recordado que las autonomías gobernadas por el PP iniciarán, "en las próximas semanas", el "procedimiento formal de desclasificación del lobo" en el Lespre. "Nos citaremos en Madrid para poner en marcha el proceso obligatorio para excluirlo. Tenemos los datos y por tanto científicamente no puede haber nadie que diga que no es correcto sacar al lobo del Lespre. Vamos a estar muy vigilantes y vamos a estar muy pendientes con luz y taquígrafos y ponerlo a la luz pública para que no haya ninguna trampa por parte del Ministerio en dicho proceso", ha ahondado.