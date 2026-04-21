Quintana y Sánchez de Vega ven "acertado" apelar a la unidad en periodos "de tribulaciones y nerviosismo"

Momentos previos a la ceremonia de entrega de los premios Castilla y León. - CLAUDIA ALBA / EUROPA PRESS

VALLADOLID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, y el Procurador del Común, Tomás Quintana, han calificado de "acertada" la llamada a la "unidad" del jefe del Ejecutivo autonómico en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, en un momento de "tribulaciones y nerviosismo general".

Así lo han señalado tras el acto de entrega de los Premios Castilla y León en el auditorio Miguel Delibes de Valladolid. En este sentido, Tomás Quintana ha incidido en que, "salvando las diferencias que hay en una sociedad plural" como la Comunidad es importante incidir en lo que "une".

"Creo que a todos nos une mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Castilla y León, conservar nuestro medio ambiente, nuestras tradiciones. Apelar a mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso nos tiene que unir, cada uno desde luego defendiendo sus propias posiciones, su visión de la realidad".

Para el responsable del Consejo Consultivo, apelar a la "unidad" es "acertado", en un periodo como el actual de "tribulaciones y nerviosismo en general". "Me parece que intentar apaciguar, dar estabilidad, tranquilidad, es muy propio de Castilla y León, muy propio de los castellanos y leoneses", ha argumentado.