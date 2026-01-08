Quintanilla de Onésimo celebra desde el sábado el Festival Nacional 'Quintanillactúa' para reivindicar el teatro amateur

Fernando Esteban, Carlos del Barrio y José Antonio Redondo en la presentación de XII Certamen Nacional de Teatro Aficionado 'Quintanillactúa' en el Palacio de Pimentel. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Quintanilla de Onésimo acogerá la XII edición del Certamen Nacional de Teatro Aficionado 'Quintanillactúa' que dará comienzo este sábado con el objetivo de reivindicar representaciones teatrales amaters de calidad y que se prolongará hasta el 7 de febrero.

El diputado de Obras, Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua, Fernando Esteban; el alcalde de Quintanilla de Onésimo, Carlos del Barrio, y el presidente de la Asociación Cultural El Delirio, José Antonio Redondo, han presentado esta nueva edición del certamen, que tendrá lugar los días 10, 17, 24 y 31 de enero y 7 de febrero, con las actuaciones de los grupos participante, a las 19.30 horas, en el Cine mario's de la localidad.

El festival está organizado por la Diputación de Valladolid, el Ayuntamiento de Quintanilla de Onésimo, El Delirio y la Federación de Grupos Aficionados de Teatro Castilla y León (FETACyL).

Del Barrio ha sostenido que este festival es una "apuesta por la cultura en el mundo rural", que da continuidad a una iniciativa que comenzó hace 12 años, y ha expuesto que la asistencia a estos eventos es "multitudinaria" debido a "la participación de los actores y de los espectadores".

Por su parte, Redondo ha explicado que "la audiencia es la responsable de otorgar el premio especial" de este festival que permite que el grupo ganador represente la obra ganadora en el teatro Zorrilla de Valladolid, "gracias a la cesión" que hace de este espacio la Diputación.

Asimismo, ha indicado que han recibido "más de 70 solicitudes" para participar en el certamen, debido al "incremento de 200 euros", hasta los 700 euros, que perciben las agrupaciones teatrales que participan en el festival, a las que ha pedido que "se animen e interesen" por la asociación y el pueblo.

El certamen contempla varios galardones, en primer lugar se encuentra el 'Premio Especial del Público', que incluye la citada actuación en el Teatro Zorrilla y 1.000 euros para gastos, seguido del 'Premio a la Mejor Actriz', 'Premio al Mejor Actor' y finalmente el 'Premio a la Mejor Dirección'.

El jurado estará formado por miembros del grupo teatral El Delirio y se sumará la participación del público asistente, mientras que los abonos tienen un precio de 15 euros y la entrada individual, cinco euros, ambas opciones de compra se encuentran a la venta en la Casa Cultural y en el Bar de la María del municipio vallisoletano.

En primer lugar se presentara 'Esopo' este sábado 10 de enero de la mano del Teatre del Talión de Lleida; a continuación el día 17 se representara 'La Celestina 1905' del grupo Menecmos de Leganés (Madrid); la tercera actuación será el 24 con 'Entiéndemetúamí' por parte de la agrupación Corocotta Teatro de Reinosa (Cantabria); 31 de enero, 'El Pollito', con Maniquí Teatre de Alicante; y el 7 de febrero concluirá con la gala de clausura y la entrega de Premios, además de la actuación de las producciones de 'Big Boy' de San Sebastián de los Reyes (Madrid).